I paesaggi del sisma al Festival di Cannes con il corto Così in terra

Taormina - vicepresidente del consiglio comunale sanzionato dal Tar di Catania per danno al paesaggio : Il Tar di Catania ha deciso. Il vicepresidente del consiglio comunale di Taormina, Vittorio Sabato, ha creato un danno al paesaggio cittadino realizzando abusivamente le costruzioni all’ingresso della frazione di Trappitello (nella foto la mappa dall’alto). Per questo motivo deve versare alla Regione la sanzione di 100.254,60 euro, come stabilito dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali-Servizio Tutela e Acquisizioni con ...

Monet - nei suoi paesaggi l'architettura della nostra anima : Londra - Con gli Impressionisti si va a colpo sicuro. Pur avendo anticipato, fin dalla seconda metà del XIX secolo, il tema della pittura come linguaggio, sintassi, struttura, il restare ancorati alla ...

Langhe 'Adotta un filare' - l idea di una giovane barolista per la tutela del paesaggio : Il Barolo non è solo economia: è cultura'. L'iniziativa è stata lanciata dalla giovane titolare della cantina, Sara Vezza, classe 1980 quinta generazione di vignaioli, che coltiva 5 ettari quasi ...

Turner - paesaggista dell'anima : ANSA, - ROMA, 21 MAR - I toni sfumati della campagna inglese, le atmosfere malinconiche di castelli, ponti e cattedrali. E poi le scene di vita domestica e il fascino immortale dei 'nostri' gioielli ...

'Giornata nazionale del paesaggio' - Università e Soprintendenza insieme per il territorio : Al dibattito sono intervenuti importanti nomi del mondo della cultura, partendo dal ricordo della figura di Giuseppe Galasso, storico e politico napoletano, padre della prima moderna legge italiana ...

VD : Hodler e i paesaggi del Lemano al museo di Pully : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Si celebra al Museo di Capo Colonna la Giornata nazionale del paesaggio : di Redazione Crotone24news.it Appuntamento mercoledì 14 marzo con l'iniziativa: "Lungo le coste della Calabria: templi, fari tra archeologia e Paesaggio". Mercoledì 14 marzo 2018, in occasione della ...

Calabria : premiata una tesi di Dottorato di Ricerca sul paesaggio terrazzato della Costa Viola : In occasione delle del XV Convegno AISSA (Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie) “Il contributo della Ricerca italiana all’intensificazione sostenibile in agricoltura” svoltosi presso la Libera Università di Bozen-Bolzano, sono state premiate le migliori tesi di Dottorato discusse negli anni 2016 e 2017. Tra esse, quella del dott. Salvatore Praticò, dal titolo “Il Paesaggio terrazzato della “Costa Viola” (Calabria). analisi ...

Il paesaggio del Magasin du Café - Riccardo Tesi e Banditaliana : ... a chiudere un intrigante calendario che ha celebrato anche in questa stagione la storia d'amore, più che sessantennale, tra Torino Spettacoli e la piccola lirica' Si è infatti rinnovata la grande ...

Salviamo il paesaggi : “Una proposta di legge per la tutela del suolo e del paesaggio italiano (ora la politica non ha più scuse)” : E’ in programma giovedì 1 marzo 2018 presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana (Roma) la conferenza stampa del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio. “Il suolo si spiega in una nota – è da intendersi come lo strato superficiale della Terra, la pelle viva del pianeta Terra. Una pellicola fragile. Nel suolo vivono miliardi di creature viventi, un quarto della biodiversità di tutto il pianeta. Il suolo è una risorsa ...

Alto Adige : Pasqua nello chalet deluxe che si fonde nel paesaggio della Val Venosta : Sono oasi esclusive nel verde, al cospetto dell’Ortles, i nuovi spazi di design alpino, immersi nel grande parco del Garberhof di Malles (BZ), che si fonde nel paesaggio. Ambienti raffinati separati dalla struttura principale dell’hotel in cui concedersi il lusso di una pausa riservata al centro di un universo naturale che ogni giorno regala colori, luci e panorami diversi. Il rifugio per trascorrere la Pasqua 2018 in totale spensieratezza, ...

Ricerca INGV : l’ecologia storica rivela la trasformazione del paesaggio nell’Appennino centrale : Uno studio sulle carote sedimentarie, prelevate dal fondo dei laghi del bacino di Rieti (Lago Lungo e Lago di Ripasottile), ha messo in luce l’influenza dei cambiamenti climatici e sociali sull’evoluzione del paesaggio dell’Appennino centrale, dall’epoca romana in poi. I risultati della Ricerca, condotta da un team di Ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – sede di Roma, dell’Università del Nevada (USA) e ...

Ricerca INGV : l’ecologia storica rivela la trasformazione del paesaggio nell’Appennino centrale : Uno studio sulle carote sedimentarie, prelevate dal fondo dei laghi del bacino di Rieti (Lago Lungo e Lago di Ripasottile), ha messo in luce l’influenza dei cambiamenti climatici e sociali sull’evoluzione del paesaggio dell’Appennino centrale, dall’epoca romana in poi. I risultati della Ricerca, condotta da un team di Ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – sede di Roma, dell’Università del Nevada (USA) e ...

paesaggio - è allarme per il consumo del suolo : nel 2018 4mq al secondo : Nonostante gli appelli di esperti e ambientalisti, anche nel 2018 in Italia il consumo di suolo non si ferma, anzi incalza al ritmo di 4 metri quadrati al secondo. In valore assoluto si stima abbia intaccato ormai circa 23 mila chilometri quadrati del Belpaese, una superficie pari a quella dell’Emilia Romagna. A lanciare l’allarme, con dati ancora più preoccupanti rispetto a quelli già diffusi a ottobre scorso dal Rapporto pubblicato ...