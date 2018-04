I nuovi ' bari' di Caravaggio | la truffa seicentesca rivisitata dalla street art

L’origine della vita : nuovi indizi da una ricerca delle Università di Pisa - Bari e Salento : Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo Pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, ...

