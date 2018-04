I giornali raccontano il secondo giro di consultazioni : Silvio Berlusconi con il suo fuoriprogramma mette in crisi il rapporto con Salvini e Meloni, ma il problema per la Lega è un altro, ed è comune a quello del Movimento 5 Stelle: fare il governo insieme, da ieri, è un po’ più difficile, ma non farlo lo è molto di più. Le posizioni non sono cambiate, i nyet incrociati neppure, Mattarella ora si prepara a prendere in mano il boccino. Lo farà a ...