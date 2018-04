Huawei P20 a rate con Vodafone e P20 Pro | Vodafone Full Pack

Tripla fotocamera e colorazione Twilight. Sbagliato - non è Huawei P20 Pro ma LEAGOO S10 : LEAGOO è pronta a presentare il suo nuovo top di gamma LEAGOO S9 Pro il 18 aprile, anche se la star dell'evento sarà LEAGOO S10, con Tripla fotocamera, notch ridottissimo e una colorazione Twilight. L'articolo Tripla fotocamera e colorazione Twilight. Sbagliato, non è Huawei P20 Pro ma LEAGOO S10 proviene da TuttoAndroid.

Huawei pensa in grande per le vendite della serie P20 : obiettivo 20 milioni nel 2018 : Il CEO di Huawei Yu Chengdong ha in mente numeri piuttosto grossi per quanto riguarda le vendite del 2018 della famiglia Huawei P20. Nella cornice di Shanghai Richard Yu comunica parla delle mire dell'azienda e di come intende muoversi prossimamente accennando peraltro a una svolta tecnologica in dirittura d'arrivo relativa al software. L'articolo Huawei pensa in grande per le vendite della serie P20: obiettivo 20 milioni nel 2018 proviene da ...

Scopriamo la tecnologia che si nasconde nella tripla fotocamera di Huawei P20 Pro : Scopriamo come Huawei e Leica hanno realizzato il comparto fotografico di Huawei P20 Pro, che propone tre fotocamere e una qualità mai vista prima su uno smartphone. L'articolo Scopriamo la tecnologia che si nasconde nella tripla fotocamera di Huawei P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Gli iPhone del 2019 come Huawei P20 Pro : tripla fotocamera in vista? : Nel 2019 potremmo assistere alla presentazione di un iPhone munito di tre fotocamere, sulla falsariga di quanto fanno quest'anno da Huawei col suo P20 Pro. Ricordiamo a chi se lo fosse perso che il dispositivo cinese vanta un trittico di sensori sul versante posteriore: uno RGB da 40MP, uno monocromatico da 20MP ed un teleobiettivo da 8 MP (i due obiettivi da 40 e 8MP, combinati insieme, offrono uno zoom ibrido 5X). Stando ad alcune fonti ...

Huawei P20 Lite Slow Motion video a rallentatore : Il nuovo telefono Android Huawei P20 Lite è la versione economica con prestazioni ridotte del nuovo top di gamma Huawei P20 ma attenzione il Huawei P20 Lite nasconde molte potenzialità tra cui quella di fare video in modalità Slow Motion.

Huawei P20 Cosa è il Notch e come si toglie su smartphone Android : Schermo Notch su Huawei P20 che Cosa cos’è, Cosa significa come è fatto e come è possibile toglierlo. Se non vi piace il Notch su Huawei P20, P20 Lite e P20 Pro ecco la guida che vi aiuterà a toglierlo o meglio dire nasconderlo.

Huawei P20 - P20 Pro e Lite a rate da TIM : super sconto se siete già clienti da 1 anno : TIM propone ai propri clienti più fedeli (con una sim dati attiva da almeno un anno) la possibilità di acquistare a rate con un super sconto gli Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: ecco i dettagli.Di recente sul mercato italiano sono usciti i nuovi smartphone top di gamma e di fascia media Huawei P20, P20 Pro (quello con la tripla fotocamera posteriore) e il P20 Lite.Continue reading Huawei P20, P20 Pro e Lite a rate da TIM: super sconto se siete ...

Vinci Huawei P20 Pro Con Il Concorso “Scatta e Vinci con Huawei” Di Unieuro! : In regalo un Huawei P20 Pro con “Scatta e Vinci con Huawei” di Unieuro! Ecco come partecipare al Concorso per avere Huawei P20 Pro in regalo. Unieuro regala Huawei P20 Pro: come funziona il Concorso, regolamento, come partecipare Come vincere lo smartphone Huawei P20 Pro Vuoi portarti a casa il nuovo smartphone top di gamma Huawei P20 Pro in […]

Huawei P20 Pro smontato e bocciato in quanto a riparabilità : Il team di iFixit ha smontato Huawei P20 Pro. Oltre a un mucchio di foto e dettagli relativi alla tripla fotocamera e alle fasi del teardown. il noto sito web ha assegnato un punteggio insufficiente per quanto riguarda il grado di riparabilità del nuovo top di gamma di Huawei, comunque in linea con il Mate 10 Pro e il Samsung Galaxy S9 Plus. L'articolo Huawei P20 Pro smontato e bocciato in quanto a riparabilità proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro vs iPhone X : fine dei giochi - confronto tra titani : Huawei P20 Pro o iPhone X? Ecco il nostro confronto per scoprire pregi e difetti di ognuno. Dopo tanto parlare, è arrivata la resa dei conti tra Apple e Huawei. L'articolo Huawei P20 Pro vs iPhone X: fine dei giochi, confronto tra titani proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro disponibili da domani anche con le offerte Tre FREE : Huawei P20 e Huawei P20 Pro saranno disponibili da domani, 10 aprile, anche con le offerte FREE di Tre, con anticipo e rate mensili, GIGA BANK e Kasko. Acquistabile anche Samsung Galaxy Tab A 10.1, abbinabile a diverse offerte. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro disponibili da domani anche con le offerte Tre FREE proviene da TuttoAndroid.

Hard Reset Huawei P20 Lite come resettare telefono Android : Huawei P20 Lite come Resettarlo usando il menu' delle impostazioni Android oppure usando il menù della recovery Tutto quello che serve sapere per fare un Hard Reset Huawei P20 Lite.

Huawei P20 Pro - la recensione : Era uno degli smartphone più attesi dei primi mesi del 2018, e finalmente — dopo aver mancato l’appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona — è arrivato: parliamo di Huawei P20 Pro, smartphone di punta della casa cinese, che rispetto al modello precedente si mostra irriconoscibile, sia fuori che, per molti versi, dentro. Gli aspetti che si fanno più notare (e sui quali il reparto marketing di Huawei punta di più) sono il nuovo ...