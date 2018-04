Huawei Mate 10 Lite si aggiorna | ecco il nuovo firmware di metà aprile 2018

Huawei Mate 20 : in pura potenza non ha rivali - stracciati iPhone X ed S9+ : Huawei Mate 20 con il processore Kirin 980 realizza quasi 357.000 punti su AnTuTu, questa almeno dovrebbe essere la configurazione del dispositivo il cui benchmark è apparso sul sito cinese CNMO.com. Dunque, stracciati iPhone X e iPhone 8 (i primi a superare i 200 mila punti) e Galaxy S9 Plus che ha totalizzato 260 mila punti su AnTuTu, il noto benchmark per i dispositivi mobili. Mai nessuno come Huawei Mate 20 Mai nessuno smarthpone, Andorid o ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor 8, Honor View 10 e Honor 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 ecco il primo Benchmark AnTuTu : Kirin 980 da paura!? : Svelato il primo test Benchmark, AnTuTu, del nuovo Huawei Mate 20 che raggiunge punteggi record (veramente alti) con il nuovo chipset Kirin 980.Il prossimo dispositivo top di gamma di Huawei in arrivo a fine anno (si pensa verso la metà o fine ottobre 2018) sembra che avrà sulla carta prestazioni veramente elevate, grazie all’introduzione di un nuovo chipset.Stiamo parlando dell’Huawei Mate 20 (sempre se si chiamerà così), il ...

Il presunto Huawei Mate 20 con Kirin 980 sbaraglia la concorrenza su AnTuTu : Il presunto Huawei Mate 20, che non dovrebbe arrivare sul mercato fino al prossimo autunno, avrebbe fatto una prima apparizione su AnTuTu con il nuovo HiSilicon Kirin 980 e un punteggio mai visto prima. L'articolo Il presunto Huawei Mate 20 con Kirin 980 sbaraglia la concorrenza su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro brand Tre si aggiorna in Italia - ancora niente Face Unlock : Huawei Mate 10 Pro brand Tre riceve in Italia un nuovo aggiornamento software che porta la EMUI 8.0 alla versione 8.0.0.131 con le patch di sicurezza di marzo e non solo: ecco il changelog completo. L'articolo Huawei Mate 10 Pro brand Tre si aggiorna in Italia, ancora niente Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite bloccare chiamate indesiderate : Siete continuamente disturbati da chiamate dei call center sul telefono Android ? Ecco come bloccare definitivamente le chiamate indesiderate.

Protagonista Huawei Mate 10 Lite il 3 aprile : verso l’aggiornamento B135 : Un inizio aprile decisamente interessante per Huawei Mate 10 Lite, e più nel dettaglio per i modelli europei RNE-L21 e RNE-L01, che si accingono entrambi a ricevere l'aggiornamento B135, sempre basato su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0.1. Il pacchetto non sembra contenere altro di rilevante che le patch relative al mese appena trascorso, quello di marzo. Non mancheranno certamente ottimizzazioni e correzioni di vario genere e natura, che tuttavia ...

Huawei Mate RS Porsche Design ha uno schermo OLED di LG : LG Display ha ricevuto l'incarico di realizzare gli schermi di Huawei Mate RS Porsche Design, lo smartphone attualmente più performante e costoso di Huawei L'articolo Huawei Mate RS Porsche Design ha uno schermo OLED di LG proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite : aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo : Sembrerebbe che Huawei abbia deciso di aprire il programma di beta testing e rilasciare (a breve) una versione beta di Android Oreo in Pakistan, chiaro segno della volontà di mettere in piedi, al più presto, un firmware stabile e definitivo L'articolo Huawei Mate 10 Lite: aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

Intelligenza artificiale avanzata per Huawei P20 : solo il Mate 10 Pro la riceverà? : Ieri pomeriggio abbiamo avuto modo di assistere alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P20 e P20 Pro, con apposito evento organizzato a Parigi. Le impressioni suscitate agli addetti ai lavori e soprattutto al pubblico sono contrastanti, ma a freddo tutti sembrano essere concordi sul fatto che la fotocamera potrebbe essere l'elemento in grado di fare la differenza per questi device. Al dì là dei discorsi legati alla componente hardware, ...

Huawei Mate 10 Pro riceverà le nuove funzioni AI di Huawei P20 con Android 8.1 Oreo : Al termine dell'evento nel corso del quale sono stati presentati i nuovi flagship Huawei, Richard Yu ha confermato che anche Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro riceveranno le funzioni AI per la fotocamera introdotte su Huawei P20 e P20 Pro. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceverà le nuove funzioni AI di Huawei P20 con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate Rs Porsche Design/ 512 Gb - doppio lettore di impronte digitali e 1695 euro : Huawei Mate Rs Porsche Design: caratteristiche al top di gamma per il nuovo gioiello della multinazionale cinese, che prevede il doppio lettore di impronte digitali e altre chicche…(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Huawei Mate RS Porsche Design è ufficiale : un dispositivo da 2000 euro di prezzo : Huawei Mate Rs Porsche Design è stato annunciato oggi insieme alla nuova gamma Huawei P20: ha la tripla fotocamera posteriore, fino a 512GB di memoria interna e un prezzo da 2000 euro!Oggi Huawei ha presentato quattro nuovi dispositivi: i tre della gamma Huawei P20 (P20, P20 Pro e P2o Lite) e un dispositivo che è destinato a pochi, solo a quegli utenti che non badano a spese.Stiamo parlando dell’Huawei Mate RS Porsche Design che non è una ...

Scoprite Huawei P20 e Huawei Mate RS Porsche Design con la nostra anteprima : Scopriamo più da vicino i nuovi Huawei P20 e Huawei Mate RS Porsche Design nella nostra video anteprima: come vi sembrano i nuovi smartphone top di gamma del produttore cinese? L'articolo Scoprite Huawei P20 e Huawei Mate RS Porsche Design con la nostra anteprima proviene da TuttoAndroid.