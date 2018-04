Hoverboard | migliaia di bambini in ospedale

blogo

(Di venerdì 13 aprile 2018) Glisono rischiosi per chi li usa? A quanto pare si. A confermarlo è uno studio pubblicato su Paediatrics, secondo cui questo particolare “gioco” non solo potrebbe prendere fuoco, ma potrebbe causare anche fratture e distorsioni. Per questa ragione i medici invitano i genitori a impedire ai loro figli di andare a bordo degli, o quantomeno di far indossare loro caschi e protezioni per i polsi. Usare unrichiede infatti abbastanza forza per mantenere l'equilibrio.È essenziale indossare un casco appropriato e ben aderente, oltre a protezioni per i polsi con imbottitura per ridurre il rischio di lesioni spiegano gli esperti, che per il loro studio hanno confrontato 26.854 infortuni cone 121.398 con skateboard avvenuti fra il 2015 e il 2016. Le lesioni più comuni sarebbero state le fratture, le contusioni, le distorsioni e gli stiramenti, ed ...