Honor 8 Pro al miglior prezzo del mese | 299 90 euro | ma a tempo limitato!

Occhio a Honor 10 Pro : possibile tripla fotocamera e debutto in Europa : Cresce l'attesa intorno a Honor 10, specie adesso che si profila per il mercato europeo il debutto di Honor 10 Pro, un dispositivo davvero particolare che dovrebbe ereditare la tripla fotocamera che sta facendo grande il P20 Pro di Huawei. Sappiamo tutti che il brand Honor corrisponde all'azienda sussidiaria direttamente controllata dal produttore cinese, e quindi nemmeno dovremmo sorprenderci della volontà da parte dell'OEM di dotare l'altro ...

Sfreccia Honor 8 Pro - adesso con l’aggiornamento Oreo B363 : quali cambiamenti? : Una gran bella scalata quella che il produttore ha riservato a Honor 8 Pro, la cui versione europea DUK-L09 è stata predisposta per accogliere l'aggiornamento B363, chiaramente basato su Android Oreo 8.0. Non dovrebbe trattarsi di un pacchetto troppo avventuriero, concepito per lo più per l'integrazione a bordo del dispositivo delle patch di sicurezza più recenti. Ne ha dato per primo notizia il portale 'stechguide.com', parlando di patch di ...

Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore.

Prossimi per l’Europa Honor 7A e 7C : specifiche tecniche e prezzo di vendita : Sono pronti a sbarcare in Europa Honor 7A e Honor 7C, entrambi presentati per il mercato cinese per poi essere predisposti alla vendita sul mercato spagnolo e francese. Manca ancora la conferma del loro arrivo per quanto riguarda l'Italia, ma abbiamo deciso di riservare comunque loro un post apposito, per meglio capire di che device stiamo effettivamente parlando. Partiamo da Honor 7A, la cui presentazione è stata fatta risalire sul ...

Honor 7A e Honor 7C sono pronti a sbarcare in Europa a prezzi interessanti : Honor 7A e Honor 7C si preparano a debuttare anche in Europa a partire da Spagna e Francia. Ecco caratteristiche tecniche, prezzi e uscita europea dei due nuovi smartphone del marchio di Huawei, in attesa di notizie per l'Italia.

Honor pronta a sorpassare Apple - Samsung e perfino Huawei : La scelta è stata forse forzata dalla quantità di dispositivi che l'azienda coreana deve essere in grado di distribuire velocemente in tutto il mondo de a quanto pare i lettori di impronte nel ...

Importanti aggiornamenti in roll out per Huawei Mate 9 - Samsung Galaxy Note 8 - Honor 8 - Honor View 10 e Honor 8 Pro : Anche oggi è tempo di aggiornamenti per per Huawei Mate 9, Samsung Galaxy Note 8, Honor View 10, Honor 8 e Honor 8 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Honor 10 - LG G7 ThinQ e OnePlus 6 protagonisti di nuovi rumor e avvistamenti : Oggi vi proponiamo nuove indiscrezioni, immagini trapelate e alte novità legate a Honor 10, LG G7 ThinQ e OnePlus 6, i tre smartphone che terranno banco per le prossime settimane.

Potrebbe essere Honor 10 il protagonista dell'evento in programma il 15 maggio a Londra : Honor ha iniziato a spedire gli inviti stampa relativi a un evento che si terrà il 15 maggio 2018 a Londra, nel corso del quale sarà presentato un nuovo smartphone dotato di AI.

Ancora problemi per Honor 9 con messa a fuoco della fotocamera : i tempi dell’Assistenza : Nel corso delle ultime settimane sono diventate sempre più frequenti le segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Honor 9 che hanno riscontrato problemi di messa a fuoco con la fotocamera posteriore. Esattamente come avvenuto con almeno altri due smartphone Android piuttosto popolari qui in Italia, vale a dire Asus ZenFone 3 e Huawei P10, il bug di cui vi parliamo da un po' di tempo a questa parte sulle nostre pagine puntualmente ...

Prime foto prototipo Honor 10 : emerso già qualche dettaglio : Non poteva mancare all'appello Honor 10, che dovrebbe essere presentato nel giro di un paio di mesi al massimo, ed offrire così un'altra valida alternativa nelle fila dei device di un certo peso. La sussidiaria Huawei avrebbe in mente di gettare in mischia una versione miniaturizzata di Honor View 10, anch'essa contraddistinta dal notch sulla parte alta del display. iPhone X ha fatto scuola (piaccia oppure no, il trend è questo), come dimostrato ...

Honor View 10 Crush Red debutta al prezzo promozionale di 449 - 90 euro : Honor View 10 Crush Red è disponibile da oggi in quantità limitata sull'e-commerce ufficiale della casa cinese: fino a domenica 25 marzo sarà possibile acquistare la nuova colorazione al prezzo promozionale di 449,90 euro.

Honor 9 e Honor 8 Pro si preparano a ricevere la feature Face Unlock : Il presidente di Honor, Zhao Ming, ha annunciato che Honor 9 e Honor 8 Pro (Honor V9) riceveranno la funzionalità del Face Unlock. Ecco i dettagli

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld