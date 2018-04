Holcim | Niklaus Traber nuovo ceo per Svizzera e Italia

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 aprile 2018) Roma, 13 apr. (AdnKronos/ats) –è ilceo perdi, il grande produttore di materiali da costruzione che fa parte del colosso del cemento Lafarge. In relazione a fattori geografici e di mercato comuni, in futuroverranno guidate congiuntamente, si legge in un comunicato odierno. Fino ad ora, i due Paesi facevano capo al mercato Central Europe West, che era guidato da Gerd Aufdenblatten, il quale lascerà il gruppo., svizzero di 42 anni, si è laureato presso l’Università di Zurigo in scienze economiche e ha anche frequentato l’Harvard Business School. “Ha un’ampia esperienza nell’industria del cemento e dal 2002 ha ricoperto vari ruoli presso Lafarge”, indica la nota. L’ultima sua carica è stata quella di Head Cement Industrial Performance. L'articolo: ...