Guerra dazi | Trump non demorde con la Cina | apre al TPP

Guerra dazi Usa-Cina : le restrizioni del Governo Trump : Solo nel 2017 le importazioni cinesi degli States sono aumentate del 9%: un brusco arresto in tal senso avrebbe un contraccolpo decisamente dannoso per l'economia di Pechino, in un momento tra l'...

Bce : minute - cresce preoccupazione per Guerra dazi e tasso di cambio euro : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 12 apr - cresce in seno alla Bce la preoccupazione per le conseguenze di un possibile conflitto commerciale su larga scala capace di coinvolgere le maggiori ...

Fed avverte : 'Guerra dazi letale per economia Usa' : 'La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e incertezze associate alle politiche commerciali si legge nei verbali è considerata un rischio per l'economia a ...

Nella GUERRA commerciale gli Usa sembrano dimenticare un punto decisivo: Pechino è il maggior detentore (1.200 miliardi) del debito pubblico americano.

Sui dazi la Cina non punta a una Guerra commerciale : D'altra parte il deficit commerciale americano dipende dalla sua politica interna, cioè dall'eccesso di consumi e investimenti rispetto al risparmio nazionale. Anche la riforma fiscale appena varata, ...

Dazi e Guerra commerciale Cina-Usa - Pechino ricorre al Wto : Xi Jinping ha presentato una formale denuncia all'Organizzazione mondiale del commercio per le nuove tasse americane sull'importazione di acciaio e alluminio -

La Guerra dei dazi tra Cina e Usa mette a rischio un fragile equilibrio - : Senza il volume di dollari mosso dagli scambi della Cina, senza la vera e propria "dollarizzazione" della maggiore economia emergente del pianeta e senza l'effetto di raffreddamento dell'inflazione ...

Guerra dazi - Cina : nessun negoziato. Opzione nucleare anti Usa resta solo una minaccia : La liquidazione di 1.200 miliardi di dollari di titoli Treasuries Usa permetterebbe a Pechino di infliggere un duro colpo all'economia americana e allo stesso tempo permetterebbe di convertire il ...

Chi è lo stratega di Trump che ha scatenato la Guerra sui dazi con la Cina : Bob Lighthizer, il rappresentante al Commercio Usa, è definito dal Wall Street Journal l''Architetto della guerra commerciale con la Cina'. Lo scorso agosto, racconta il Wsj, ai consiglieri e ai ...

Ue - possiamo contribuire a risolvere Guerra dazi Usa-Cina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Ue - possiamo risolvere Guerra dazi Usa-Cina : L'Unione europea può contribuire a risolvere la disputa commerciale in corso tra Usa e Cina. Lo hanno indicato i vice presidenti della Commissione ...

Dazi alla Cina - i Repubblicani avvertono Trump : “Cambi subito rotta”. La Guerra commerciale mette a rischio il midterm : I Repubblicani Usa sanno da mesi che il 2018 sarà un anno elettorale difficile. Il Russiagate, le polemiche, la popolarità del presidente in picchiata – soltanto il 41% degli americani approva il suo operato, secondo un sondaggio di Morning Consult – rendono la sfida di midterm, il prossimo novembre, particolarmente complicata. “Sappiamo di avere il vento contro – ha detto il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell -. Bisognerà ...

Trump e la Guerra commerciale contro la Cina : 'Dazi per 100 miliardi di dollari' : La guerra economica in atto fra Usa e Cina è diventata una sfida reciproca. Il presidente Donald Trump ha espressamente incaricato il rappresentante commerciale di trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuovi dazi per i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento dei dazi pari a 50 miliardi di dollari. All'aggressione ...

Guerra COMMERCIALE CINA-USA - BORSE IN ROSSO/ Dazi - Pechino sfida Washington : "Non abbiamo paura" : GUERRA COMMERCIALE CINA-USA, BORSE in ROSSO: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:48:00 GMT)