Grosseto | sparatoria dopo una lite | un morto e due feriti | assassino in fuga

(Di venerdì 13 aprile 2018) Una persone è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite in unaavvenuta intorno alle 15 di venerdì a Follonica, in provincia di. Non si conosce ancora l’identità dell’che si è poi dato alla. Da una prima ricostruzione, i colpi sono partitiunafamiliare terminata in strada davanti all’albergo Stella di via Matteotti, una strada in pieno centro che porta direttamente al mare. Diverse persone hanno sentito gli spari e alcuni passanti avrebbero anche riconosciuto l’uomo che ha sparato. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche dell’uomo. L'articolouna: une dueinproviene da Il Fatto Quotidiano.