Grosseto - lite finisce in tragedia : spari in strada - un morto e 2 feriti : La sparatoria tra i passanti nel pomeriggio di venerdì ha scatenato il panico. Dalle prime informazioni sembra che a scatenare la furia dell'omicida sia stata una lite familiare poi degenerata.Continua a leggere

Grosseto - lite familiare finisce in sparatoria : un morto e due feriti : Spari in strada a Follonica (Grosseto), dove una persona è morta e altre due sarebbero rimaste gravemente ferite in via Matteotti. Dalle prime informazioni sembra che i colpi d'arma da...