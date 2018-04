Grillo | show a Palermo ' Quando vedo Berlusconi al Colle impazzisco'

"Sei Tiangong-1? Cosa ci crollerà in testa? Quanti cinesi arriveranno?". Grillo show sulla stazione spaziale cinese : Uno sketch che prende spunto dalla psicosi per l'impatto della stazione spaziale cinese 'Tiangong-1' in caduta libera, che secondo le ultime stime dovrebbe rientrare sulla terra Domenica 1° aprile. Beppe Grillo ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video che lo ritrae sulla spiaggia di Bibbona, in provincia di Livorno, divenuto il set preferito delle clip sui social network. Il garante del Movimento 5 Stelle tesse ironicamente le ...