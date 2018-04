Graziani | Liverpool ok | ora vendetta

Roma - Graziani : 'Volevo il Liverpool! Penso sempre a quel rigore...' : Francesco Graziani , ex attaccante della Roma , in campo in quella finale di Coppa dei Campioni persa col Liverpool, commenta così il sorteggio Champions a RMC Sport : 'Prima della partita di ritorno voglio ritirare il rigore a Bruce Grobbelaar. Ci Penso sempre, nella vita ci sono cose belle e meno belle. Avrebbe arricchito una bacheca ma quando sbagli un ...