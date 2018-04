Grani antichi | continua il dibattito Hanno qualità nutrizionali migliori o problemi

In Irpinia si salvano i “ Grani Antichi” : Si chiama ‘Grani Antichi’ e ha l’obiettivo di creare una comunità di agricoltori che coltivi in modo tradizionale grani antichi autoctoni, partendo dalla Risciola, in terreni biologici dell’ Irpinia , attraverso una filiera integrata e sostenibile, nel rispetto della biodiversità. L’iniziativa è partita dalla famiglia di imprenditori agricoli Lo Conte, originaria di Avellino. L’idea è semplice: piantare grani autoctoni in terreni irpini, biologici ...

Grani antichi : a Bologna la Prima Conferenza Internazionale dal 13 al 15 giugno 2018 : KAMUT®, IFOAM e Alma Mater Studiorum – Università di Bologna presentano a Bologna dal 13 al 15 giugno 2018 la 1st International Conference of Wheat Landraces for Healthy Food System, la Prima Conferenza Internazionale sui Grani antichi; un appuntamento che radunerà ricercatori da tutto il mondo per presentare le ultime ricerche in questo campo, con un focus sulle caratteristiche nutrizionali e i benefici per la salute. Tre giorni all’insegna di ...