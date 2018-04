Grande Fratello | incredibile novità | la ' stanza degli ospiti' | diventerà quella del

Simone Poccia : età - altezza - peso e vita privata. Tutto su uno dei ‘boni’ più attesi del Grande Fratello Nip : Il Grande Fratello torna in tv. Il 17 aprile, capitanato dalla vulcanica Barbara D’Urso, il reality show più seguito d’Italia sbarcherà sulla rete Mediaset. La conduttrice napoletana, durante un delle ultime puntate di Pomeriggio 5 ha svelato i nomi dei primi concorrenti che parteciperanno a questa edizione del ”Grande Fratello Nip” la prossima settimana. ”Volete che la D’Urso torni al GF e non ci siano ...

Paola Di Benedetto : “Matteo Gentili al Grande Fratello? Spero che…” : Matteo Gentili al Grande Fratello 15? Paola Di Benedetto si sbilancia Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy in cui ha parlato dell’eventuale partecipazione di Matteo Gentili al Grande Fratello. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin non si è di certo risparmiata una frecciata contro il suo ex fidanzato, ricordando tutte le ospitate che il bel calciatore ha fatto sia a Pomeriggio 5 che a Domenica Live: ...

Grande Fratello 15 - Paola Di Benedetto sull'ex Matteo Gentili : 'Spero non ci vada per parlare di me' : Tra i presunti concorrenti del Grande Fratello 15, pronto a partire martedì prossimo su Canale 5, dovrebbe trovare spazio anche Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, fresca naufraga all'Isola dei Famosi.Intervistata dal settimanale Spy, la bella Paola ha commentato questa imminente partecipazione dell'ex compagno, che dai divani di Barbara D'Urso aveva fatto trapelare come la loro storia d'amore non fosse del tutto conclusa ...

Grande Fratello 15 - tre concorrenti nel Grande Casale : ecco i loro nomi : Il Grande Fratello 15 per tre concorrenti è iniziato oggi, venerdì 13 aprile. Tre "super boni" (proprio così li ha chiamati Barbara d'Urso) sono stati appena rinchiusi in un Casale nella campagna laziale, vicino Tivoli: lì dovranno fare i conti con stalle, pollai, legna da tagliare e orti da curare. Solo dopo cinque giorni dall'inizio della loro esperienza, a ridosso con l'inizio del reality show di Canale 5, scopriranno il loro destino. ...

In attesa del «Grande Fratello» parte «Il Grande Casale» : ... 24 ottobre 1992 Luogo : Roma Vive a : Roma Stato civile : celibe , è single, ha avuto una storia importante ma è finita due anni fa, Studi effettuati : Laurea magistrale in economia e management ...

