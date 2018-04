Governo | Sergio Mattarella aspetterà le regionali | poi incarico a Salvini-Di Maio

Governo : le 3 alternative di Sergio Mattarella : Fumata nera alla seconda consultazione. Se i partiti non troveranno un accordo nei prossimi giorni il presidente sceglierà tra mandato esplorativo, pre o pieno incarico

Sergio Mattarella - le tre strade per un Governo : Giorgetti - Casellati o esecutivo del presidente. La decisione a brevissimo : E adesso? Dopo il secondo giro di consultazioni lo stallo sembra continuare. L'intesa tra Lega e M5s pareva più vicina, poi quella frase di Silvio Berlusconi che ha scatenato il pandemonio politico. ...

Consultazioni - Sergio Mattarella spinge per un Governo in tempi brevi : La zampata arriva alla fine, come è nello stile dell'uomo, esondante a incapace di interpretare il ruolo del secondo. Incapace solo di vincere, ma con la tendenza a stravincere e a strabordare. Silvio Berlusconi, appena Matteo Salvini ha terminato la sua comunicazione a nome di tutto il centrodestra approfondisce, a modo suo, il solco con i Cinque Stelle: "Mi raccomando – dice ai giornalisti – fate i bravi e sappiate distinguere i veri ...

Sergio Mattarella - addio al presidente notaio : cosa è pronto a fare pur di ottenere un Governo : Non potrà limitarsi al ruolo di semplice presidente-notaio Sergio Mattarella. Ora che Luigi Di Maio e Matteo Salvini non riescono più a governare è evidente che il peso del Capo dello Stato nel ...

Governo - il 'terzo uomo' del presidente Sergio Mattarella : Mario Draghi o Raffaele Cantone premier : Nel momento dello stallo, si torna a parlare del 'terzo uomo'. La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per formare un Governo langue, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ora ...

Alle consultazioni Sergio Mattarella chiederà ai partiti proposte e indicazioni programmatiche per un Governo all'altezza : Le consultazioni che si apriranno domani al Quirinale avranno come obiettivo quello di dare al Paese un governo all'altezza delle esigenze dei cittadini e proprio per questo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiederà Alle forze politiche proposte e indicazioni programmatiche. È quanto si apprende da ambienti del Quirinale alla vigilia delle consultazioni.Il capo dello Stato per due giorni convocherà il ...

Governo - mercoledì via alle consultazioni Ecco che cosa farà Sergio Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un Governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo: le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frattempo, proseguono le trattative tra ...

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un Governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione : sì a un Governo Lega-M5s - a patto che non si ritorni alle urne a ottobre : Le evidenze degli ultimi giorni, o meglio delle ultime ore, parlano chiaro: un governo Lega-M5s sembra possibile. Nette le aperture reciproche. Aperture di cui, stando a un retroscena de La Stampa , ...

Sergio Mattarella e il prossimo Governo : l'incubo di un tecnico tutto tasse a Palazzo Chigi : A premere sul Quirinale non è solo il bisogno di dare una guida al Paese, ma soprattutto scacciare gli spettri agitati tanto dall'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , quanto da Bruxelles ...

Sondaggio - gli elettori vogliono un Governo M5s-Pd : Sergio Mattarella la pensa allo stesso modo? : Che governo avremo? Come si muoverà Sergio Mattarella ? Chi accetterà alleanze e con chi? Domande che, per ora, restano senza risposte sicure. Di certo, al contrario, c'è quel che rileva un Sondaggio ...

Governo - i due nomi di Sergio Mattarella per Palazzo Chigi : Luca Zaia e Carlo Cottarelli : Un mese, un mese e mezzo di tempo. Tanto il presidente Sergio Mattarella concederà ai partiti per dialogare e cercare un'intesa su una possibile piattaforma di Governo. Poi, se non ci saranno ...

Sergio Mattarella al bivio tra un incarico a 5 Stelle e un Governo del Presidente : l'opinione del Dem convertito da Grillo : ... ma che è l'atto finale della politica italiana degli ultimo quinquennio. Vi ricordate il partito unico del PDL e del PD-L eresia e semplificazione populistica? Ecco, dopo mille tentativi scomposti ...