Governo - Salvini : basta liti FI-M5s o si torna al voto :

Governo - da Bossi a Salvini c'è sempre Giorgetti : chi è il possibile premier «terzo» della Lega : «Figurarsi, non mi conosce nessuno». Giancarlo Giorgetti si difende quando gli si chiede se davvero si vedrebbe a Palazzo Chigi. Il suo nome però, quello del leghista di lotta e di Governo, del ...

Diretta Consultazioni - Fico e Casellati da Mattarella/ Quirinale Governo : stallo Centrodestra-M5s - e Salvini.. : Consultazioni, Fico e Casellati da Mattarella: secondo giro del nuovo giro di incontri per il Presidente della Repubblica per la formazione del nuovo Governo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:57:00 GMT)

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo Governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Salvini : "Anche FI al Governo". I VIDEOMa Di Maio : "Passo di lato di Silvio" : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni Segui su affaritaliani.it

Di Maio : Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : Noi pronti per Governo | : Il segretario del Carroccio: «Governo con un premier indicato dalla Lega». Il leader 5Stelle: «Battutaccia dal Cav, coalizione di centrodestra tuttora divisa»

Pensioni : Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo Governo - le novità Video : A nulla, al momento, è valso l’appello di ieri del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al leader della Lega Matteo Salvini, che grosso modo suonava così: se vuoi abolire la riforma #Pensioni della Fornero facciamo un governo insieme, altrimenti stai con Berlusconi. Il leader del Carroccio, almeno per oggi, ha deciso di stare ancora con Silvio Berlusconi, puntando all’unita' del centrodestra, forte del 37% ottenuto come coalizione alle ...

Governo SALVINI-DI MAIO : SCOGLIO BERLUSCONI/ Consultazioni - M5S-Lega : il monito di Giorgia Meloni : Consultazioni da Mattarella: Di MAIO 'GOVERNO con Lega o Pd, ma fuori BERLUSCONI'. Salvini, 'noi uniti' ma Giorgetti 'Silvio inopportuno'.

Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "possibilità di un Governo tecnico? l'1 per cento". Lo dice Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete4.

Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "Continuerò a dialogare con il M5S, ho rispetto per i milioni di italiani che li hanno votati. Ma devono scendere dal piedistallo. E' una strana partita dove il secondo classificato vuole dettare le regole al primo in classifica". Lo dice Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete4.

Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "A me non interessa essere al centro dell'universo, sono pronto a fare tre passi a lato. Se c'e' un accordo sul programma, sulle cose che vogliamo fare, io posso anche non fare il premier. Io non dico 'o io o nessun altro'". Lo ha detto Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete 4.

Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "Ho come impressione che agli italiani inizino, come si dice a Oxford, a girare le balle". Lo dice Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete 4. "Gli italiani hanno votato un mese fa, la coalizione che ha preso più voti è il centrodestra e M5S è il secondo. Il primo e il secondo devono parlare. Noi siamo pronti. Ma coi no, coi no, coi no stiamo qui per mesi…". Lo dice Matteo Salvini a

Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "Io al governo con Renzi e la Boschi no… Per correttezza nei confronti degli italiani, io voglio smontare tutte le loro riforme". Lo ribadisce Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete4.

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...