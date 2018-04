Governo | nuova opera di street art a due passi dal Quirinale

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Di Maio : fiducioso per il Governo | Franceschini : non basta assistere - serve una fase nuova : Di Maio: fiducioso per il governo | Franceschini: non basta assistere, serve una fase nuova Il segretario Pd Martina: “Non siamo indifferenti a quanto accade ma dico no alla logica M5s” Continua a leggere

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Governo - Franceschini : 'Basta assistere - si apre una nuova fase' : Nell'iter verso un nuovo Governo è ora di aprire "una nuova fase". Lo afferma Dario Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd. "Credo che non basti assistere a quello che avviene - dice -. Nessuno ha ...

Governo. Nuova tornata di colloqui per giovedì e venerdì : E’ arrivata la comunicazione del calendario delle nuove consultazioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fissato la Nuova tornata

FINANZA E Governo/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO, pena un peggioramento economico. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. CingolaniSCENARIO/ Lega-M5s, il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati), di C. Pelanda

Governo : Nencini - all’opposizione per nuova sinistra riformista : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Che il vento soffiasse a favore di Lega e M5S lo avevamo capito, quello che non abbiamo capito era la potenza di quel vento”. Così Riccardo Nencini ha concluso i lavori degli stati generali del socialismo riformista italiano che si sono tenuti a Bologna in occasione del primo di due appuntamenti, che coinvolge l’area centro-nord del Psi. Il secondo appuntamento è previsto a Napoli per il 14 ...

Consultazioni Mattarella - Grasso "sì M5s - no Lega"/ Meloni - "Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale" : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Grasso 'sì a M5s, no alla Lega'. Meloni, 'Centrodestra compatto con Salvini, no veti Di Maio'. Streaming video.

Consultazioni Mattarella - Grasso “sì M5s - no Lega”/ Meloni - “Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale” : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:10:00 GMT)

Pd - nuova frattura sul Governo di scopo : crescono i disponibili ma Renzi si oppone : un Pd quanto mai diviso quello che si prepara all'incontro di giovedì prossimo con il capo dello Stato. La delegazione del Partito democratico dopodomani salirà al Colle per le consultazioni con un'...

QUALE Governo?/ Nel bugiardino delle soluzioni ci vuole anche la - nuova - legge elettorale : Fare la legge elettorale e la legge di bilancio non basta. Il Paese ha bisogno di una maggioranza in grado di garantire crescita ed equità sociale.