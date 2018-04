Governo | le 3 alternative di Sergio Mattarella

Cosa prevede la riforma del carcere approvata dal Governo - dalle misure alternative a Skype : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato venerdì 16 il Guardasigilli Andrea Orlando . Ma Cosa prevede questa riforma? Rafforzare le ...

Cosa prevede la riforma del carcere approvata dal Governo - dalle misure alternative a Skype : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato venerdì 16 il Guardasigilli Andrea Orlando. Ma Cosa prevede questa riforma? Rafforzare le misure alternative al carcere, ponendo al centro il percorso riabilitativo del detenuto - tranne per chi si è macchiato di delitti di mafia e terrorismo - con il vaglio, caso per caso, della magistratura di sorveglianza, con ...

Carceri - ok del Governo alla riforma : più misure alternative a chi studia e lavora. Orlando : “Non ci sarà alcun ladro in più” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...