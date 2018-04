Governo - la parola a Mattarella Ultime consultazioni - poi il verdetto : Il presidente riceve i presidenti di Camera e Senato. La numero uno di Palazzo Madama potrebbe ricevere un mandato esplorativo dopo lo stallo seguito ai veti incrociati di M5S e Forza Italia

Governo - Malan (Fi) : “Di Maio? Scortese con Salvini. Nel M5s solo idee confuse e parolacce”. E difende Berlusconi : “Luigi Di Maio? Mi sembra chiaro che abbia voluto fare una scortesia piuttosto gratuita con Salvini, negandogli un incontro richiesto dal leader leghista. Il leader M5s dice di non digerire Berlusconi? Abbiamo sentito di peggio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ‘Ho scelto Cusano’, su Radio Cusano Campus, dal senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che lancia accuse molto dure contro il M5S: “Nonostante il loro tentativo di darsi una ...

[L'intervista] "Centrodestra e Cinque Stelle troveranno l'accordo e nascerà un Governo". Parola dell'uomo di Casaleggio : "Sono identità completamente diverse e sono obbligati a trovare un accordo. L'occasione va sfruttata. Bisogna farlo perché sarebbe un delitto non sfruttare questo inizio di ripresa economica". Paola ...

Governo Lega-M5s - Beppe Grillo spinge “Salvini di parola”/ Ma Mattarella attende di giocare la sua carta : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo. Ma c'è una formula che potrebbe mettere tutti d'accordo: è una carta in mano a Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 01:40:00 GMT)

Governo - Grillo benedice l'alleanza con la Lega : «Salvini è un uomo di parola» : «Il Governo? Sarà il presidente della Repubblica che darà l'incarico». Quasi si sfila Beppe Grillo. Intercettato dai cronisti all'uscita dall'Hotel Forum di...

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul Governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Quale Governo? La parola ai lettori. Sondaggi : Governo, tutto in alto mare. Fino al 23 marzo, giorno in cui si riuniscono per la prima volta le nuove Camere e si eleggono i rispettivi presidenti, siamo alla guerra di posizionamento. Il Pd, vero ago della bilancia nonostante la pesante sconfitta elettorale, appare... Segui su affaritaliani.it

Tramonta l'ipotesi di un'alleanza tra la Lega e il M5S Salvini non molla Silvio - "Governo di Centrodestra" "No a strane coalizioni - io mantengo la parola data" : "La squadra con cui ragionare e governare e' quella di centrodestra". Lo afferma Matteo Salvini commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati delle elezioni politiche. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che puo' governare" Segui su affaritaliani.it