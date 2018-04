Governo | la crisi siriana accelera le trattative dei partiti

Crisi Siria irrompe sulle consultazioni : accelerare Governo : Roma, 12 apr. , askanews, La Crisi Siriana irrompe nelle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo e tutti i gruppi la pongono al centro dei colloqui con il presidente della Repubblica, ...

Carlo Freccero : 'La crisi siriana può portarci a un Governo istituzionale - ci sono già i segnali' : 'La crisi siriana può diventare pretesto per un governo istituzionale , un governo di tutti. Ci sono segnali Si approfitta per fare un governo di unità nazionale '. Carlo Freccero , ospite di Myrta ...

Sondaggi Politici/ Nuovo Governo o Elezioni? M5s al 35% - Salvini al 20% - in crisi Berlusconi e il Pd : Sondaggi Elettorali Politici: Nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Governo 2018 - crisi M5s. Ora Di Maio si aggrappa al Pd : Il Movimento spiazzato dalla mossa filo-cavaliere della Lega Governo 2018, partiti matrioska. Così formare un esecutivo diventa un rebus Governo 2018, è muro contro muro Governo, centrodestra unito ...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un Governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Governo - si lavora ai “tre modi” per risolvere la crisi (senza andare a nuove elezioni) : Ci sono due binari su cui si lavora: uno pubblico, fatto di tweet, video, botta e risposta sui giornali, uno lontano dai riflettori, fatto di incontri, telefonate e "soluzioni creative" alla crisi di Governo. Prima o poi, però, i due binari dovranno incontrarsi.Continua a leggere

Governo : Juncker - si troverà soluzione - non è ancora crisi : ... prima di incontrare il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano se ci fosse preoccupazione da parte della Ue per la situazione politica ...

Si è dimessa la ministra della Giustizia norvegese Sylvi Listhaug - per evitare una crisi di Governo : La ministra della Giustizia norvegese Sylvi Listhaug, da giorni al centro di un intenso scontro politico per via di un suo avventato post su Facebook, si è dimessa per evitare una crisi di governo. Oggi il Parlamento avrebbe dovuto votare The post Si è dimessa la ministra della Giustizia norvegese Sylvi Listhaug, per evitare una crisi di governo appeared first on Il Post.

Lega : crisi risolvibile ma con volontà editore e Governo : Roma, 16 mar. , askanews, Si è svolto questa mattina un incontro fra una deLegazione parlamentare della Lega guidata dal presidente uscente dei senatori Gianmarco Centinaio e il comitato di redazione ...

Sicilia : M5S - Governo Musumeci snobba crisi Gela e T.Imerese : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "Ieri una seduta lampo della durata di sei minuti, oggi il bis con il governo in commissione Bilancio. Benvenuti all’Assemblea regionale Siciliana dove è saltata pure l’audizione sulle aree di crisi di Gela e Termini Imerese". Così i deputati regionali del M5S Luigi Su

Slovacchia - il caso del reporter ucciso manda in crisi il Governo : il premier Fico offre le dimissioni : L'omicidio del reporter Jan Kuciak ha finito con il travolgere il governo slovacco. Il premier Robert Fico, dopo settimane di pressioni e polemiche, ha offerto oggi al presidente Andrej Kiska le...

