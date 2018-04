Governo | la carta di Mattarella | mandato esplorativo Prima scelta Casellati Lei | “Se me

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Governo - giovedì e venerdì ripartono le consultazioni al Quirinale : l’ultima carta al M5S : Il presidente della Repubblica torna a incontrare i leader. Di Maio sarà l’ultimo in ordine di tempo: al Movimento la carta per iniziare il gioco?

Governo - giovedì e venerdì ripartono le consultazioni al Quirinale : l'ultima carta al M5S : Non c'è bisogno di scomodare massime evangeliche, gli ultimi saranno i primi, ma il segnale che arriva dal Quirinale viene colto con interesse e favore dai vertici dei 5 stelle. La delegazione del ...

5Stelle e Lega trattano sul Governo : Salvini gioca la carta delle regionali : Che ribadisce invece quella che è la politica dei due forni che sta tentando il M5s. 'Dialogo con tutte le forze politiche, a destra e a sinistra, nell'interesse del Paese, affinché si faccia un ...

Maria Teresa Meli : 'Spunta la carta Frattini per un Governo di tregua' : Che alla fine si arrivi a un governo di tregua lo ha ipotizzato anche Silvio Berlusconi il quale, scrive Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, 'nella sua logica' pensa che possa essere guidato da ...

Governo Lega-M5s - Beppe Grillo spinge “Salvini di parola”/ Ma Mattarella attende di giocare la sua carta : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo. Ma c'è una formula che potrebbe mettere tutti d'accordo: è una carta in mano a Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 01:40:00 GMT)

#cartabianca/ Anticipazioni 20 marzo : il punto sulla formazione del nuovo Governo? : #cartabianca torna in onda oggi, in prima serata su Raitre, con un nuovo appuntamento condotto da Bianca Berlinguer: tra i temi probabili, il punto sulla formazione del Governo.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:53:00 GMT)

Salvini : Governo con M5s? Sulla carta punti in comune - vediamo : Roma, 18 mar. , askanews, La Lega valuterà sul programma la possibilità di un accordo con M5s, come con qualunque altra forza in Parlamento. Lo ha detto Matteo Salvini a 'Domenica live', spiegando che ...

Salvini : Governo con M5s? Sulla carta punti in comune - vediamo : Roma, 18 mar. , askanews, - La Lega valuterà sul programma la possibilità di un accordo con M5s, come con qualunque altra forza in Parlamento. Lo ha detto Matteo Salvini a 'Domenica live', spiegando ...

Di Maio a caccia di tecnici di sinistra per formare un Governo. La carta Minniti : Ma Orlando chiude: “Il 90% del Pd è contro l’alleanza”. Anche le nomine del Csm nei negoziati con i dem