Governo | gli economisti | L' incertezza crea volatilità | ma niente rischi

Governo SALVINI-DI MAIO : SCOGLIO BERLUSCONI/ Consultazioni - M5S-Lega : il monito di Giorgia Meloni : Consultazioni da Mattarella: Di MAIO 'GOVERNO con Lega o Pd, ma fuori BERLUSCONI'. Salvini, 'noi uniti' ma Giorgetti 'Silvio inopportuno'.

**Governo : Salvini - mai con Renzi e Boschi - voglio smontare loro riforme** : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Io al governo con Renzi e la Boschi no… Per correttezza nei confronti degli italiani, io voglio smontare tutte le loro riforme”. Lo ribadisce Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, mai con Renzi e Boschi, voglio smontare loro riforme** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - alla ricerca dei piccoli spiragli nel muro : Consultazioni, per il centrodestra parla Matteo Salvini. Ma Silvio Berlusconi non resiste alla tentazione di prendersi la scena e piazza la zampata finale: si rivolge ai cronisti e attacca i 5 Stelle. ...

La guerra in Siria piomba sul Governo degli affari correnti : informativa in Parlamento la prossima settimana : L'imminenza di un attacco statunitense in Siria piomba sul governo degli 'affari correnti' guidato da Paolo Gentiloni. Forse mai 'affari' sono stati 'più correnti' di uno scenario di guerra. E allora: l'esecutivo, rimasto in carica per la difficoltà post-elettorale a formarne un altro con i partiti che hanno riscosso maggiore consenso alle elezioni, si sta già attrezzando per venire in Parlamento a riferire martedì o ...

Siria : Romani - Governo si dissoci da assurda minaccia rappresaglia : Roma, 11 apr. , AdnKronos, 'Il centrodestra alzi la voce sull' assurda minaccia di rappresaglia rispetto al presunto utilizzo di armi chimiche in Siria e chieda al governo di dissociarsi da tali ...

Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti cosa dovrebbe fare il partito con il Governo : Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti come il partito dovrebbe comportarsi nella formazione del governo (domani comincerà un secondo giro di consultazioni con il presidente della Repubblica, dopo il fallimento delle consultazioni della The post Il PD della Lombardia ha organizzato un referendum online per chiedere agli iscritti cosa dovrebbe fare il partito con il governo appeared first on Il Post.

Governo - Salvini a Terni : “Parliamo con tutti tranne il Pd. Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto o facciamo da soli” : “La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti ...

Senza Governo stiamo meglio? I numeri dicono di sì : A marzo, si legge nel report, la spinta ha registrato 'una lieve flessione, rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell' economia'. Come ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

RIFORMA PENSIONI/ Le priorità del Governo secondo gli italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Le priorità del Governo secondo gli italiani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:01:00 GMT)

Economia italiana - meglio senza Governo : A marzo la spinta dell'Economia ha segnato 'una lieve flessione, rimanendo comunque su livelli elevati che suggeriscono il proseguimento della fase di crescita dell'Economia'. Lieve flessione, dunque,...

Renzi apre uno spiraglio al Governo del presidente : I resti di quel che fu il più potente esercito della passata legislatura, questa sera alle 18 risaliranno in disordine e senza grandi speranze le scale che portano alla mansarda del Nazareno, sede del Pd, per una riunione congiunta dei gruppi parlamentari. Per la prima volta dal 4 marzo i 111 deputati e i 52 senatori potranno discutere liberamente ...

Disastro ferroviario Andria-Corato - chiesto rinvio a giudizio. Grazia Di Bari - M5S - : "Il lavoro degli inquirenti prosegue - il Governo ... : Le mie perplessità invece permangono per quanto riguarda il lavoro della politica e del governo regionale. Oggi, torno a porre al Presidente Emiliano e all'assessore regionale ai trasporti Antonio ...

Governo - Salvini a Di Maio : per dialogare bisogna averne voglia : Spilimbergo , PN, , 9 apr. , askanews, 'I giornalisti mi chiedono cosa rispondo a Di Maio', che ha definito 0% la possibilità di un Governo M5s-centrodestra, 'Non lo so. Pero' per dialogare con uno ha ...