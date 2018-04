huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Governo: evitiamo un patto alla Weimar - Bea___gallo : RT @HuffPostItalia: Governo: evitiamo un patto alla Weimar - screzia : RT @HuffPostItalia: Governo: evitiamo un patto alla Weimar - planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: Governo: evitiamo un patto alla Weimar -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Contratti dinon potranno prescindere ddifferenza che corre oggi tra Italia e Germania: l'una è in deficit, l'altra è in avanzo di bilancio. In termini di agibilità politica e economia è la stessa differenza che passa tra chi è proprietario della propria casa e chi invece è in affitto. Converrà che il leader del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, il quale vuole sottoporre ai suoi possibili alleati diuna stipula come quella siglata dai partiti tedeschi quest'anno, consideri bene i due precedenti: quello del quarto cancellierato di Angela Merkel e il dimenticato accordo di.Sul primo caso, va rilevato che nessuno obbliga l'Italia a adottare un modello germanico dove i partiti della Grande coalizione, Cdu e Spd in primis, da lustri governano insieme il paese. Cosa ben diversa se nascesse una coalizione tra ...