Governo | Di Maio ai suoi | se ci lasciano fuori si fanno male

Governo : Donzelli (Fdi) - Di Maio punta a spaccare centrodestra per premiership : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Al di là dei retroscena e del gossip di Palazzo, Di Maio fa finta che il problema sia Berlusconi, ma in realtà vuole si spacchi il centrodestra per avere la premiership. Se lui spacca la coalizione, col giochino di Berlusconi isolato, il M5S diventa primo partito e Di Maio può ambire alla premiership. Ma il centrodestra non deve cadere nella trappola: la nostra coalizione è arrivata prima, onere o onore ...

M5S - un algoritmo per il Governo. Ecco il prof di Di Maio che valuta l'affinità con Lega e Pd : 'La nostra idea non è che si governa con il primo che ci sta e siamo consapevoli delle differenze tra Lega e Pd - è il ragionamento di Di Maio - Ma si governa con la forza politica con la quale, in ...

Di Maio giovane premier? Diktat A volerlo solo Grillo e Casaleggio Vero problema per il nuovo Governo : Piero Ignazi sostiene giustamente, su "Repubblica", che la situazione politica non si sbloccherà finché Luigi Di Maio non rinuncerà all'assurda – e costituzionalmente infondata – pretesa di essere nominato primo ministro.

Salvini : "Anche FI al Governo". I VIDEOMa Di Maio : "Passo di lato di Silvio" : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni

Di Maio : Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : Noi pronti per Governo | : Il segretario del Carroccio: «Governo con un premier indicato dalla Lega». Il leader 5Stelle: «Battutaccia dal Cav, coalizione di centrodestra tuttora divisa»

Pensioni : Salvini e Di Maio contro la Fornero ma resta nodo Governo - le novità Video : A nulla, al momento, è valso l'appello di ieri del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al leader della Lega Matteo Salvini, che grosso modo suonava così: se vuoi abolire la riforma #Pensioni della Fornero facciamo un governo insieme, altrimenti stai con Berlusconi. Il leader del Carroccio, almeno per oggi, ha deciso di stare ancora con Silvio Berlusconi, puntando all'unita' del centrodestra, forte del 37% ottenuto come coalizione alle

Governo - resta il veto su Berlusconi. Di Maio : 'Sì alla Lega - no a Forza Italia' : Un Martina con guizzo finale, un Berlusconi che si riprende con prepotenza la scena e un Di Maio uguale a se stesso. Il secondo round delle consultazioni non ha portato certo la svolta, ma ha visto ...

Consultazioni - Salvini : 'Da M5s il centrodestra si attende responsabilità'. Di Maio : 'Berlusconi di lato - impossibile Governo con Fi' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo", ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso, al termine delle Consultazioni al

Governo : Bersani - di cambiamento? Di Maio come me nel 2013 : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Di Maio a Berlusconi chiede un passo indietro per consentire la nascita di un Governo di cambiamento: le stesse identiche parole che usavo io nel 2013”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a ‘Stasera Italia’ su rete4. L'articolo Governo: Bersani, di cambiamento? Di Maio come me nel 2013 sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : impossibile Governo con M5S e Forza Italia : Roma, 12 apr. , askanews, - Per superare lo stallo politico risultato dalle elezioni del 4 marzo "la soluzione investe Silvio Berlusconi, che dovrebbe mettersi di lato e consentire la partenza di un ...