Governo | Di Battista M5s | “Di Maio fa quello che avrei fatto io” Poi picchia duro su

(Di venerdì 13 aprile 2018) “Luigi sta facendo il massimo, sta facendoche io”. Lo ha detto Alessandro Dial Festival del giornalismo di Perugia, a proposito della linea tenuta dal leader M5S Dinelle trattative per la formazione del. “Questi di Fora Italia dicono ‘riconoscete Berlusconi’. Mi date una foto segnaletica e io forse lo riconosco, perché è un condannato incandidabile e ineleggibile”. “Ora i giornali di Berlusconi mi massacrano… ma a me che me ne frega di qualche articolaccio contro, non li leggo. Non me ne frega niente”. E, ancora: “Tu non puoi pensare che il cambiamento di cui questo Paese necessita possa passare da quel ventriloquo che ieri muoveva le labbra di Salvini… lo trattava come Dudù. Probabilmente tratta Dudù meglio di come ha trattato Salvini ieri”. “Riconosco che Salvini ...