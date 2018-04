Governo | Berlusconi | ' Stallo? Ho fiducia nel presidente Mattarella'

Berlusconi : Governo centrodestra con i parlamentari che ci stanno : Termoli , Campobasso, , 13 apr. , askanews, 'Mi auguro che prevalga il buon senso e si arrivi ad un governo di qualità con il centrodestra e parlamentari di buon senso. È inaccettabile che in politica che qualcuno mi dica cosa debbo fare'. Lo ha detto il leaeder Fi Silvio Berlusconi a Termoli nella prima tappa del …

Ancora niente intesa Lega - M5s per il Governo. Una frase di Berlusconi fa Irritare tutti : Resta Ancora in alto mare però l'intesa tra M5s e Lega. Pressing di Mattarella per trovare una soluzione: Prende corpo l' ipotesi di un pre-incarico a Giancarlo Giorgetti. -

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo Governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Di Maio : Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : Noi pronti per Governo | : Il segretario del Carroccio: «Governo con un premier indicato dalla Lega». Il leader 5Stelle: «Battutaccia dal Cav, coalizione di centrodestra tuttora divisa»

Governo - resta il veto su Berlusconi. Di Maio : 'Sì alla Lega - no a Forza Italia' : Un Martina con guizzo finale, un Berlusconi che si riprende con prepotenza la scena e un Di Maio uguale a se stesso. Il secondo round delle consultazioni non ha portato certo la svolta, ma ha visto ...

Governo SALVINI-DI MAIO : SCOGLIO BERLUSCONI/ Consultazioni - M5S-Lega : il monito di Giorgia Meloni : Consultazioni da Mattarella: Di MAIO 'GOVERNO con Lega o Pd, ma fuori BERLUSCONI'. Salvini, 'noi uniti' ma Giorgetti 'Silvio inopportuno'.

Governo : Gasparri - Berlusconi misurato rispetto a offese ricevute : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Berlusconi è stato fin troppo misurato nella sua considerazione finale al Quirinale, dopo aver ricevuto insulti di ogni tipo e offese personali e al partito di cui facciamo parte e che rappresenta milioni e milioni di italiani. Bravo Presidente per aver parlato chiaro e anche, in fondo, contenendo i toni rispetto alle contumelie ricevute”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (Fi). L'articolo ...

Governo - secondo giro di consultazioni - Centrodestra a M5s : 'Basta con veti' - La replica : 'Berlusconi si faccia da parte' : "Il tempo si sta esaurendo", la situazione si fa sempre più ingarbugliata e il presidente Mattarella traccia un primo bilancio a caldo di questo secondo giro di consultazioni. Forza Italia: "...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Consultazioni - Salvini : 'Da M5s il centrodestra si attende responsabilità'. Di Maio : 'Berlusconi di lato - impossibile Governo con Fi' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo", ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso, al termine delle Consultazioni al ...

Consultazioni : Di Maio “no Berlusconi” - Salvini “noi al Governo”/ Lega con M5s? Giorgetti “Silvio inopportuno” : Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Governo - nuove consultazioni<br>Di Maio : "Berlusconi deve fare un passo di lato" : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 19:35 - Per oggi le consultazioni si concludono qui. Da sottolineare che, durante le loro dichiarazioni, Luigi Di Maio ha ribadito la sua candidatura a Premier, mentre Matteo Salvini ha parlato di "una personalità indicata dalla Lega". Domani mattina gli incontri del Presidente Sergio Mattarella con le cariche istituzionali, ossia il Presidente emerito Giorgio Napolitano, il Presidente della Camera ...

Governo - muro contro muro Lega-M5s. Di Maio : "Non capisco Salvini. Berlusconi faccia passo di lato" : Salvini: centrodetra unito e pronto a un Governo di lunga durata guidato dalla Lega. E Berlusconi chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia". Di Maio replica: battutaccia, si faccia da parte. Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

DIRETTA CONSULTAZIONI : DI MAIO “Governo CON SALVINI O PD”/ M5s da Mattarella “Berlusconi faccia passo di lato” : DIRETTA CONSULTAZIONI per il Governo: SALVINI a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di MAIO, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)