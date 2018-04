God of War | ecco tutti i trofei dell' esclusiva PS4

God of War : ci fu un momento nel bel mezzo dello sviluppo in cui "tutto stava andando in pezzi" : Il director di God of War, Cory Barlog, ha appena finito di lavorare a un fantastico gioco che ha incantato molti, almeno stando alla mole di perfect score che ha ricevuto e, anche sulle pagine di Eurogamer, è comparsa un'approfondita recensione.Tuttavia, vale la pena ricordare che nello sviluppo di un gioco il successo arriva al prezzo di una montagna di sforzi, e ci sono spesso momenti in cui gli sviluppatori fanno fatica a vedere la luce alla ...

Anche Phil Spencer si complimenta con Sony Santa Monica per i voti ottenuti da God of War : Con le prossime esclusive PS4 in arrivo, i giocatori possono ritenersi più che soddisfatti. Prossimamente sull'ammiraglia di Sony arriveranno titoli del calibro di Detroit Become Human, Spider-Man di Insomniac e, tra pochissimo, arriverà l'atteso God of War.La nuova avventura di Kratos, ricca di novità a cominciare dal combat system, è stata protagonista della nostra approfondita recensione e, in rete, sono spuntati voti veramente ottimi.Per ...

Tutta la potenza di God of War nel nuovo trailer dedicato a PS4 Pro : Nella giornata di oggi, Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un trailer nuovo di zecca dell'imminente e attesissimo God of War, sviluppato da Santa Monica Studio per Sony Interactive Entertainment. La clip ci permette di dare uno sguardo a qualche epico footage: curiosi di saggiare un altro po' di gameplay della nuova avventura di Kratos? Il trailer è abbastanza breve, ma mostra alcune fasi di gameplay davvero spettacolari catturate ...

God of War : il nuovo trailer "Countdown to Launch" mostra del gameplay inedito su PS4 Pro : Anche se manca poco più di una settimana al lancio oggi è il grande giorno di God of War, le cui recensioni, compresa la nostra, provano come la produzione di Santa Monica sia assolutamente eccezionale. Aspettare il prossimo 20 aprile per l'uscita del gioco sarà straziante, e per allietare l'attesa oggi Sony ha pubblicato un nuovo trailer, che potrebbe avere l'effetto contrario è aumentare esponenzialmente l'hype dei fan.Le sequenze di gameplay ...

Q&A su God of War nella diretta delle ore 17 : Tra pochissimo saremo in diretta con un Q&A dedicato a God of War, l'attesissima esclusiva PS4 già recensita sulle nostre pagine. Il titolo è in arrivo tra pochissimi giorni, e per scoprire tutte le novità su God of War vi invitiamo a seguire la nostra diretta a partire dalle ore 17, in compagnia di Lorenzo Mancosu Potrete seguirci sul canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o attraverso il canale YouTube.Read more…

Cory Barlog e l'evoluzione del sistema di combattimento in God of War : Il nuovo atteso God of War per PlayStation 4 è in dirittura di arrivo (avete già letto la nostra recensione?) e una delle prime cose che probabilmente noterete è che il sistema di combattimento è cambiato in modo significativo da quanto visto in passato. Gamespot ha avuto l'occasione di parlare con il director Cory Barlog di queste novità e del perché lo sviluppatore, dopo sette giochi della serie, pensava che fosse il momento giusto per ...

God of War : due video ci mostrano le differenze tra le versioni PS4 e PS4 Pro : Come probabilmente saprete, God of War è stato già protagonista, nella giornata di oggi, della nostra approfondita recensione e in rete sono comparse le prime votazioni per la nuova avventura di Kratos.Ormai mancano pochi giorni all'arrivo dell'esclusiva PS4 che, ovviamente, approderà anche su PS4 Pro. Ma ci saranno differenze sostanziali tra le versione per la console standard e quella premium?A tal proposito risultano interessanti i primi ...

Il nuovo God of War è un meraviglioso racconto su cosa sia una famiglia : God of War è sempre stato una tragedia. Nel senso più puro del termine. “Sorella, consanguinea, Ismene carissima, conosci sventura, fra quante hanno origine da Edipo, che a noi due sopravvissute Zeus risparmierà? No, non c’è dolore o rovina, non c’è vergogna o disonore che io non abbia riconosciuti nei miei, nei tuoi mali.” Queste le parole con cui Antigone da il via alla tragedia con cui Sofocle concludeva il cosiddetto ...

Tra perfect score e voti altissimi God of War lodato dalla critica internazionale : Mancano ancora alcuni giorni al 20 aprile, data di uscita di God of War ma intanto possiamo già dare un'occhiata alle recensioni che sono spuntate in rete pochi minuti fa. L'esclusiva PS4 avrà convinto la critica internazionale?Dopo aver dato un'occhiata alla nostra approfondita recensione vale la pena tuffarci a capofitto nei voti ottenuti da questo atteso ritorno di Kratos. Il nuovo stile proposto dai Santa Monica Studios sembra davvero aver ...

God of War - recensione : Le fiamme della Furia di Sparta avvolgono i pugni di Kratos, scaldano la neve e dissolvono la coltre di nebbia rivelando un cielo azzurro punteggiato di corvi. Siamo di nuovo qui, al centro del Lago dei Nove con Atreus al nostro fianco, dopo aver messo sottosopra i regni degli dèi norreni, sconvolgendone la morfologia e annientandone gli abitanti. In lontananza echeggia il ruggito di un drago, mentre la prima neve dell'inverno cade delicatamente ...

God of War : vediamo Jim Hopper di Stranger Things alle prese col gioco : Per chi stesse aspettando impaziente l'arrivo sugli scaffali di God of War, e al contempo fosse appassionato alla celebre serie sci-fi Netflix, vi è un'interessante sorpresa.Come riporta VG247 infatti possiamo vedere niente meno che David Harbour (lo sceriffo Jim Hopper nella serie televisiva) provare il gioco assieme a Cory Barlog.Possiamo vedere Harbour indossare i panni di Kratos per alcuni minuti di gameplay, mentre Barlog è intento a ...

God of War avrà quattro livelli di difficoltà : Ormai l'uscita dell'attesissimo God of War è sempre più vicina e Santa Monica continua a svelare interessanti dettagli e informazioni sull'esclusiva PS4. Mentre poco fa vi abbiamo riportato le notizie sulla modalità immersiva senza HUD inserita dal team, ora gli sviluppatori condivisono altri dettagli sui vari livelli di difficoltà.Nel post di Jeet Shroff, gameplay/AI engineering di God of War, comparso sul sito ufficiale vengono indicate le ...

God of War : Svelati i 4 livelli di difficoltà : God of War è alle porte, la prossima settimana sarà ufficialmente disponibile nei negozi. In attesa della nostra Recensione, vogliamo anticiparvi tutti i livelli di difficoltà presenti in gioco. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. God of War: I livelli di difficoltà Di seguito vi riportiamo i livelli di difficoltà nei quali potete ...

God of War : gli sviluppatori parlano della personalizzazione dell'HUD : Non c'è modo giusto o sbagliato di giocare , ..., ma per quei fan che sono sensibili all'HUD, o forse per la gente che vuole fare streaming o registrare e preferirebbe avere meno UI possibile, eccovi ...