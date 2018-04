Gmail cambia | nuovo look e più funzionalità in arrivo

gqitalia

: Gmail cambia look (e aggiunge le mail che si autodistruggono) Come sarà - Corriere : Gmail cambia look (e aggiunge le mail che si autodistruggono) Come sarà - Rafmain : Gmail cambia look: arrivano le email che si autodistruggono, una nuova interfaccia e nuove funzioni http: - Tecno__Android : -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Dopo aver ridisegnato l’aspetto grafico dell’applicazione mobile, Google sta per rinnovare il design e l’interfaccia dianche sul web. Come già successo a Calendar, Maps, Contatti e YouTube, l’azienda di Mountain View ha deciso di rendere più moderna la grafica e l’impaginazione del suo servizio di posta elettronica, avvicinandolo all’esperienza mobile e provando ad integrare ancora di più tra loro le varie app. Non sarà un aggiornamento importante come quello del 2014, che suscitò una marea di critiche da parte degli utenti ancora acerbi ad un salto in avanti così forte, ma le novità inda Google non sono poche e sembrano essere modellate perfettamente per rispondere alle esigenze degli utenti. Le due principaliinsono le risposte rapide e la possibilità di rimandare la lettura delle mail: con la prima, potrai ...