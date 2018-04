Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto

Torino. Cosa scriveva su Facebook uno deGli arrestati il giorno dopo i fatti di piazza San Carlo : ohaib Bouimadaghen in un post del 4 giugno 2017, dopo gli incidenti da lui scatenati, insieme ad altre sette persone, commenta: “Ve ne accorgete solo quando queste cose vi toccano la pelle”.Continua a leggere

Torino - arrestati Gli autori del panico in piazza San Carlo : otto in manette. «Usarono spray urticante per compiere rapine» : Torino - Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della...

Gli ingressi monumentali del Taj Mahal sono stati danneggiati dal forte vento : I forti venti di mercoledì hanno danneggiato due strutture del complesso del Taj Mahal, il famoso mausoleo costruito nel XVII ad Agra, in India: la sommità di una colonna dell’ingresso reale, e un’altra dell’ingresso meridionale, sono state abbattute dai venti The post Gli ingressi monumentali del Taj Mahal sono stati danneggiati dal forte vento appeared first on Il Post.

Coachella : 10 curiosità da sapere sul festival musicale più cool deGli Stati Uniti : L’edizione 2018 del Coachella è alle porte! Nei weekend del 13-15 aprile e 20-22 aprile a Indio in California si esibirà il meglio della scena musicale internazionale: da Beyoncé a Eminem, passando per Cardi B. via GIPHY A poche ore dall’inizio di una nuova, memorabile edizione, noi di MTV abbiamo raccolto nel video che trovi qui sotto 10 curiosità che forse non sapevi sul Coachella. Take a look! [arc ...

Salerno - 18enne scomparso da Buonabitacolo/ Antonio Pascuzzo : Gli Stati Whatsapp e Facebook preoccupano : Salerno, 18enne scomparso da Buonabitacolo: Antonio Alexander Pascuzzo, nessuna notizia da 5 giorni ma gli stati Whatsapp e Facebook preoccupano amici e parenti.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 17:43:00 GMT)

Tangenti sanità - Fontana : “Regione Lombardia sarà parte civile”. Giovedì al via Gli interrogatori deGli arrestati : Non perde tempi il gip di Milano, Teresa De Pascale. Cominceranno Giovedì pomeriggio, con quello dell’imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione con al centro la vendita di presidi medico-sanitari negli Istituti Ortopedici Cto-Pini e Galeazzi, in cambio di denaro anche sotto forma di false consulenze e altre utilità come borse griffate, cesti natalizi, ...

Mark Zuckerberg - scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato deGli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

Spotify Premium scontato per Gli utenti PlayStation Plus : Al fine di beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma di streaming musicale attraverso l'applicazione dedicata presente in PlayStation Music. Lo sconto ...

PlayStation Plus : per Gli utenti uno sconto esclusivo per l'abbonamento mensile di Spotify : Con un comunicato ufficiale Sony ha presentato l'iniziativa "Power Up Your Music con PlayStation Plus", che permette agli utenti del servizio di godere di uno sconto per uno speciale abbonamento Spotify Premium. Da oggi e fino al 10 ottobre 2018 gli abbonati al PlayStation Plus potranno sottoscrivere questo speciale abbonamento premium alla piattaforma con uno sconto del 10%.Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere ...

Una blockchain per i cittadini : nasce l’alleanza tra Gli Stati europei : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) Ventidue paesi dell’Unione europea hanno stretto un’alleanza per la blockchain. Bruxelles si prepara al lancio di applicazioni della tecnologia alla base del bitcoin per il comparto pubblico e per i privati. Il paternariato consentirà ai governi di scambiarsi esperienze, competenze tecniche e soluzioni normative. L’obiettivo è ...