Gli amputano una mano - la sostituisce con un coltello : il caso dello scheletro longobardo : (Micarelli et al./Journal of Anthropological Sciences) Capitan Uncino ante-litteram? Lo scheletro di un uomo con l’avanbraccio destro amputato è stato ritrovato da una squadra di archeologi dell’Università Sapienza di Roma nella necropoli longobarda di Povegliano Veronese, datata VI-VIII secolo d.C. Fin qui niente di eccezionale, si potrebbe pensare: probabilmente si trattava di un guerriero ferito in battaglia e deceduto per le lesioni. E ...