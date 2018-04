GIRO D' ITALIA HANDBIKE | Grande Partenza ad Abano Terme

Tour of the Alps 2018 : rifinitura per Chris Froome verso il GIRO d’Italia : Chris Froome si appresta a tornare al Giro d’Italia. A otto anni di distanza dall’ultima apparizione, che si era chiusa con una squalifica quando ormai era destinato a ritirarsi per problemi fisici. Un ricordo poco fortunato risalente al 2010, poco più di 12 mesi prima della Vuelta a España 2011, quando è letteralmente esploso sotto gli occhi del mondo del grande ciclismo, iniziando la trionfale cavalcata che lo ha portato a vincere ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia nel GIROne con Slovacchia - Russia e Ungheria : La Nazionale Italiana di Pallamano maschile ha conosciuto quest’oggi i nomi delle altre tre formazioni che andranno a comporre il girone di qualificazione agli Europei di Svezia, Austria e Norvegia 2020 alla Selezione del Bel Paese, che mai come ora sogna una partecipazione alla rassegna continentale, allargata a 24 squadre. Per gli azzurri non sarà certamente una sfida agevole, e l’urna di Trondheim ha riservato avversarie di ...

Ciclismo : Zaia a presentazione tappa GIRO d'Italia Tolmezzo- Sappada (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo molto riconoscenti al presidente Zaia – ha detto il sindaco Piller Hoffer –, perché è grazie a lui se questo progetto, partito tre anni fa, si concretizza e se, dopo l’arrivo del 1987, la carovana della grande corsa ciclistica torna protagonista nella nostra terra.

Ciclismo : Zaia a presentazione tappa GIRO d’Italia Tolmezzo- Sappada : Treviso, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Questa tappa la paga il Veneto ed è un grande evento sportivo che noi doniamo al Friuli Venezia Giulia e soprattutto alla comunità sappadina. Una Regione a statuto ordinario, la nostra, che fa un regalo a una Regione a statuto speciale: già questa è una notizia”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, partecipando oggi a Ca’ del Poggio, luogo simbolo del Ciclismo, a ...

David Lappartient : “Il caso Chris Froome? Non avremo novità prima del GIRO d’Italia - spero nella risoluzione prima del Tour” : Il caso Chris Froome continua a tenere banco, la vicenda salbutamolo è lontana da una risoluzione e il Giro d’Italia si avvicina a grandi passi: la partenza da Gerusalemme, prevista per venerdì 5 maggio, è ormai dietro l’angolo e sembra ormai evidente che non avremo una sentenza entro quella data. Il britannico sarà dunque impegnato sulle strade della Corsa Rosa con questa spada di Damocle e ancora non sappiamo quando avremo una ...

Tour of the Alps 2018 : il percorso e le tappe ai raggi X. Salite come antipasto in vista del GIRO d’Italia : Si avvicina a grandi passi il Tour of the Alps 2018, ex Giro del Trentino che si è trasformato in una manifestazione internazionale che va a toccare anche altre nazioni, pur mantenendo una forte identità italiana. Tra le caratteristiche più importanti, anche un assaggio del prossimo Mondiale ad Innsbruck, oltre alle classiche Salite che consentiranno a diversi atleti di scaldare i motori in vista del Giro d’Italia. Di seguito tutte le ...

GIRO d'Italia 2018 - la copertura televisiva dell'evento

GIRO d'Italia - Fabio Aru si sta preparando in altura Video : #Fabio aru si sta allenando in maniera molto intensa per il #Giro d'Italia, che partira' il 4 maggio da Gerusalemme. Una preparazione in altura Il “cavaliere dei Quattro Mori” ha optato per un percorso di preparazione in altura, individuando Tenerife come localita' ideale. I chilometri che il Campione d'Italia in carica sta mettendo nelle gambe interessano in particolare le strade del vulcano Teide; Aru intende quindi perfezionarsi sul suo ...

Comitato d'onore e tanti eventi attorno alla tappa di Prato Nevoso del GIRO d'Italia : La sala "Gianni Vercellotti" dell'Atl del Cuneese ha ospitato la presentazione ufficiale alla stampa del Comitato d'onore della 18esima tappa del Giro d'Italia Abbiategrasso - Prato Nevoso. A ...

Softball - Coppa Italia A1 2018 : la stagione si apre con i GIROni di qualificazione. Si inizia domani - si finirà nel prossimo weekend : Prende il via domani la stagione 2018 di Softball. Il sipario si alzerà con la Coppa Italia di Serie A1: domani e domenica, infatti, sono in programma i primi incontri dei gironi di qualificazione. La competizione si svolgerà su due fasi, compresa la Final Four. Alla prima partecipano tutte e 12 le squadre, divise in 4 gironi da 3. Questa la composizione dei raggruppamenti: GIRONE A: MKF Bollate, Rheavendors Caronno, Banco di Sardegna ...

LIVE Pallanuoto - Italia-Ungheria in DIRETTA : sfida cruciale per gli azzurri nel GIROne di Europa Cup. Italia avanti 5-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, secondo match delle Super Final di Europa Cup di Pallanuoto: è già un dentro-fuori per il Settebello che, dopo la clamorosa (e nettissima) sconfitta di ieri con la Spagna, deve assolutamente vincere per restare in corsa per le posizioni che contano. I magiari, che hanno messo in atto una rivoluzione a LIVEllo generazionale nella rosa, ieri hanno rischiato grosso contro la Grecia, ma in ...