Giro d' Italia 2018 | tutte le tappe | percorso e altimetria

Amstel Gold Race 2018 - l’ultima classica di Damiano Cunego : “Cercherò di fare bene! Speravo di chiudere al Giro d’Italia - ma pazienza” : Damiano Cunego si appresta a chiudere la sua carriera. Manca ancora un po’ di tempo, perché l’ultima recita sarà ai Campionati Italiani di Darfo Boario, ma nel frattempo, domenica, il veronese avrà l’opportunità di correre la sua ultima classica, l’Amstel Gold Race. Un omaggio che l’organizzazione olandese ha voluto fare a Cunego, proprio nel decennale della sua vittoria sul Cauberg. Un impegno che Damiano non ha ...

Giro D'ITALIA HANDBIKE : Grande Partenza ad Abano Terme : Partenza frutto di un proficuo accordo di collaborazione tra i Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme nonché con le Thermae di Abano e Montegrotto, come dichiara l'assessore allo sport Pierluigi ...

Tour of the Alps 2018 : rifinitura per Chris Froome verso il Giro d’Italia : Chris Froome si appresta a tornare al Giro d’Italia. A otto anni di distanza dall’ultima apparizione, che si era chiusa con una squalifica quando ormai era destinato a ritirarsi per problemi fisici. Un ricordo poco fortunato risalente al 2010, poco più di 12 mesi prima della Vuelta a España 2011, quando è letteralmente esploso sotto gli occhi del mondo del grande ciclismo, iniziando la trionfale cavalcata che lo ha portato a vincere ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia nel Girone con Slovacchia - Russia e Ungheria : La Nazionale Italiana di Pallamano maschile ha conosciuto quest’oggi i nomi delle altre tre formazioni che andranno a comporre il girone di qualificazione agli Europei di Svezia, Austria e Norvegia 2020 alla Selezione del Bel Paese, che mai come ora sogna una partecipazione alla rassegna continentale, allargata a 24 squadre. Per gli azzurri non sarà certamente una sfida agevole, e l’urna di Trondheim ha riservato avversarie di ...

Ciclismo : Zaia a presentazione tappa Giro d'Italia Tolmezzo- Sappada (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo molto riconoscenti al presidente Zaia – ha detto il sindaco Piller Hoffer –, perché è grazie a lui se questo progetto, partito tre anni fa, si concretizza e se, dopo l’arrivo del 1987, la carovana della grande corsa ciclistica torna protagonista nella nostra terra.

Ciclismo : Zaia a presentazione tappa Giro d’Italia Tolmezzo- Sappada : Treviso, 11 apr. (AdnKronos) – ‘Questa tappa la paga il Veneto ed è un grande evento sportivo che noi doniamo al Friuli Venezia Giulia e soprattutto alla comunità sappadina. Una Regione a statuto ordinario, la nostra, che fa un regalo a una Regione a statuto speciale: già questa è una notizia”. Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, partecipando oggi a Ca’ del Poggio, luogo simbolo del Ciclismo, a ...

Ciclismo : Zaia a presentazione tappa Giro d’Italia Tolmezzo- Sappada (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Siamo molto riconoscenti al presidente Zaia ‘ ha detto il sindaco Piller Hoffer ‘, perché è grazie a lui se questo progetto, partito tre anni fa, si concretizza e se, dopo l’arrivo del 1987, la carovana della grande corsa ciclistica torna protagonista nella nostra terra. Per noi non è una manifestazione qualsiasi, è l’evento, è un appuntamento molto gravoso sul piano ...

David Lappartient : “Il caso Chris Froome? Non avremo novità prima del Giro d’Italia - spero nella risoluzione prima del Tour” : Il caso Chris Froome continua a tenere banco, la vicenda salbutamolo è lontana da una risoluzione e il Giro d’Italia si avvicina a grandi passi: la partenza da Gerusalemme, prevista per venerdì 5 maggio, è ormai dietro l’angolo e sembra ormai evidente che non avremo una sentenza entro quella data. Il britannico sarà dunque impegnato sulle strade della Corsa Rosa con questa spada di Damocle e ancora non sappiamo quando avremo una ...

Tour of the Alps 2018 : il percorso e le tappe ai raggi X. Salite come antipasto in vista del Giro d’Italia : Si avvicina a grandi passi il Tour of the Alps 2018, ex Giro del Trentino che si è trasformato in una manifestazione internazionale che va a toccare anche altre nazioni, pur mantenendo una forte identità italiana. Tra le caratteristiche più importanti, anche un assaggio del prossimo Mondiale ad Innsbruck, oltre alle classiche Salite che consentiranno a diversi atleti di scaldare i motori in vista del Giro d’Italia. Di seguito tutte le ...

Giro d'Italia - Fabio Aru si sta preparando in altura : Fabio Aru si sta allenando in maniera molto intensa per il Giro d'Italia, che partirà il 4 maggio da Gerusalemme....Continua a leggere

Comitato d'onore e tanti eventi attorno alla tappa di Prato Nevoso del Giro d'Italia : La sala "Gianni Vercellotti" dell'Atl del Cuneese ha ospitato la presentazione ufficiale alla stampa del Comitato d'onore della 18esima tappa del Giro d'Italia Abbiategrasso - Prato Nevoso. A ...