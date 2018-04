Giornata mondiale del bacio | ecco i più famosi negli anime

Giornata mondiale della Terra - BCFN : “Lo spreco alimentare vale l’8% delle emissioni di gas serra globali” : Le risorse naturali della Terra? Ce le stiamo letteralmente mangiando! Nel 2017 abbiamo consumato più risorse naturali di quante il Pianeta fosse in grado di rinnovarne in un anno. A partire dal 3 agosto, infatti, abbiamo vissuto “a credito”, usando cioè risorse che non sono mai più state rimpiazzate. Buona parte delle stesse sono servite per produrre cibo, anche se poi 1/3 di quegli alimenti è stato gettato o sprecato generando circa l’8% ...

Morbo di Parkinson : Giornata mondiale contro la patologia degenerativa : La scienza ha fatto progressi anche sul lato del contrasto del Parkinson. Oggi la malattia è considerata un grave disturbo del sistema nervoso centrale causato dalla degenerazione lenta e progressiva ...

Oggi si celebra la Giornata mondiale della Salute - Lorenzin : il nostro Paese tra i migliori al mondo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). “In questa ricorrenza vale la pena ricordare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che proprio quest’anno compie 40 anni, cosi’ come lo ...

Giornata mondiale della Salute : cresce il cibo sano a domicilio con +123% di consumi a livello nazionale : Il food delivery è sempre più vario e ricco di possibilità per tutti coloro che hanno diete alimentari particolari o amano semplicemente mangiare sano, mantenendosi in forma senza rinunciare però al piacere e al gusto. Un’esigenza che sta crescendo tra gli Italiani come emerge dall’osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, secondo cui le richieste di healthy food sono cresciute ...

Giornata mondiale AUTISMO : IL ''MODELLO L'AQUILA'' IN CONVEGNO AL GSSI : Verrà dato ampio spazio alla discussione e agli interventi del pubblico presente in sala e dei partecipanti collegati online che potranno fruire dell'evento grazie alla diretta streaming. L'evento ...

Giornata mondiale Salute - il messaggio dell’OMS : copertura per tutti - ovunque : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). Ed è proprio questa la mission che la Rete Internazionale dei 33 Istituti Pasteur in tutto il mondo condivide con l’OMS, con la quale nel 2012 ha siglato un accordo di cooperazione per la ...

Giornata mondiale Salute - Oms : copertura per tutti - ovunque : Roma, 7 apr. , askanews, 'Universal health coverage: everyone, everywhere', ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell'OMS lanciato in occasione della Giornata ...

Giornata mondiale della Sanità - 15 bufale sulla salute : sulla salute si è detto tutto e il contrario di tutto. I vaccini fanno male, le trasfusioni non sono sicure, gli psicofarmaci creano dipendenza, in gravidanza bisogna mangiare per due e molto, molto altro che riguarda salute, alimentazione, stili di vita, infanzia, ricerca e gravidanza. Falsi miti e credenze popolari alimentati da bufale e cattiva informazione. Un pericolo serio quello delle bufale, perchè l’abitudine di consultare la rete ...

Giornata mondiale della Salute - lo ribadiamo : «I vaccini salvano la vita» : I vaccini salvano la vita, lo ribadisce il mondo della scienza e della medicina in occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si celebra il 7 aprile. «Universal health coverage: everyone, everywhere» (Copertura sanitaria universale per tutti e dovunque) è il messaggio lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), insieme alla campagna Health for All (Salute per tutti). Un obiettivo raggiungibile grazie ai vaccini e al ...

Salute per tutti - Giornata mondiale 2018 : 6.07 Oggi è la Giornata Mondiale della Salute decisa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L'Oms ha scelto come tema la copertura sanitaria universale, un obiettivo da raggiungere entro il 2030 visto che proprio questo manca alla metà della popolazione Mondiale. Il direttore generale dell'Oms,l'etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus sintetizza: "La Salute è un diritto umano, nessuno dovrebbe essere malato o morire a causa della povertà, ...

Paestum - fumetti e 'il fiore di Van Gogh' per Giornata mondiale Autismo - : ... Giovanna Celia , direttore didattico del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica di Salerno , "L'Autismo in chiave strategico-integrata tra scienza e creatività", ; Giovanni ...

Giornata mondiale della Salute - Fondazione Barilla : “La salute parte dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...

Rende. Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace : L’Associazione Benessere Bambino di Rende celebra la III edizione della “Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace” sul

Giornata mondiale dell'autismo a Ragusa : L’Asp di Ragusa partecipa alla Giornata Mondiale dell'autismo, oggi 2 aprile. E lo fa ricordando le attività sanitarie del Centro Diagnosi.