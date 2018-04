' Giornata del Mare' | iniziative a Ravenna guardando al futuro

Giornata della donna - visite ed esami gratuiti negli ospedali torinesi : In occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile tornano gli appuntamenti negli ospedali torinesi. L'ospedale Sant'Anna della Città della Salute, il ...

Valverde : 'Con la Roma Giornata storta. Non ho tradito lo stile del Barcellona' : Sembrava che il mondo stesse per finire, ma alla fine ne siamo usciti. Abbiamo semplicemente trovato una brutta giornata, niente di più. La Champions è complicata, mentre la Liga è indice di ...

Serie B Old Wild West - il programma della penultima Giornata : Serie B OLD Wild West GIRONE A 14/04/2018 20:45 Witt-Acqua S. Bernardo Alba-Mamy.eu Oleggio 14/04/2018 21:00 Use Basket Computer Gross Empoli-Allmag PMS Moncalieri 15/04/2018 18:00 Winterass Omnia ...

Il 16 aprile la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo : Il 16 aprilesi apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, iniziativa lanciata con uno specifico decreto dal ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur), d’intesa con il Maeci e il ministero della Salute, nella ricorrenza del 15 aprile – data della nascita di Leonardo Da Vinci – per promuovere e valorizzare il lavoro delle Ricercatrici e dei Ricercatori e ...

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (35^ Giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse delle partite del 13 e 14 aprile e valide nella 35^ giornata della cadetteria. Attenzione alla sfida tra Foggia e Ascoli. (Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:13:00 GMT)

Serie B - gli arbitri della 35esima Giornata : Gli arbitri della 35esima giornata di Serie B in programma sabato 14 aprile alle ore 15: Brescia-Carpi: Guccini; Empoli-Vercelli: Pillitteri; Entella-Avellino: Abbattista; Foggia-Ascoli (venerdì 13, ore 19): Fourneau; Frosinone-Spezia: Minelli; Novara-Ternana: Rapuano; Palermo-Cremonese: La Penna: Parma-Cittadella (venerdì 13, ore 21): Aureliano; Perugia-Venezia: Martinelli; Pescara-Bari: Pinzani; Salernitana-Cesena: ...

Le probabili formazioni di Serie A della 32Giornata : MILAN-NAPOLI, domenica ore 15 , SKY SPORT 1 HD, Milan, difesa nuova. Attacco con Silva? Solito 'problema' per Gattuso che deve decidere la punta centrale. Per il resto sarà una formazione inedita ma ...

Modica - ieri prima Giornata del Congresso Giovani Commercialisti : Giovani Dottori Commercialisti, prima giornata di lavori al duomo di San Giorgio del 56° Congresso nazionale. Presenti i vertici dei Commercialisti.

Giornata mondiale del bacio - ecco i più famosi negli anime : Il 13 aprile si celebra il World Kiss Day, ovvero la Giornata mondiale dei bacio. Una ricorrenza che trasuda potenziale retorica da qualsiasi punto di vista la si guardi, e che ogni anno produce decine di articoli dove è possibile leggere luoghi comuni come “Gli italiani sono tra i più assidui baciatori al mondo”, o aforismi di Oscar Wilde e William Shakespeare da brividi. Insomma, sui social network sarà una Giornata difficile, non ...

Calendario Serie A - tutte le partite della 32ma Giornata : programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà la 32^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Fine settimana davvero fondamentale per le sorti del campionato, la classifica potrebbe uscirne rivoluzionata. Si infiamma lo scontro a distanza tra Juventus e Napoli per lo scudetto: sfida durissima per i partenopei impegnati con il Milan a San Siro domenica pomeriggio, i bianconeri replicheranno contro la Sampdoria alle ore 18.00 dopo aver sfiorato ...

Giornata nazionale salute della donna : 190 ospedali con bollino rosa : Per la Giornata nazionale della salute della donna, nella settimana dal 16 al 22 aprile, visite gratuite 190 ospedali del Network bollino rosa.

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della terza Giornata. Federica Pellegrini : “Un tempo che non ha senso”; Paltrinieri : “Volevo testarmi” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-3 GREGORIO Paltrinieri (prima parte) Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione carpigiano che firma il miglior crono stagionale al mondo di 7’45?53. Una gara regolare, scandita sul ...

Fantacalcio : le probabili formazioni della 32ª Giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni Da sabato tornerà ad essere di nuovo protagonista il campionato. Si partirà alle 15 con Cagliari-Udinese in una giornata, la trentaduesima, che offre tante ...

Serie B - gli arbitri della 35esima Giornata : Gli arbitri della 35esima giornata di Serie B in programma sabato 14 aprile alle ore 15: Brescia-Carpi: Guccini; Empoli-Vercelli: Pillitteri; Entella-Avellino: Abbattista; Foggia-Ascoli (venerdì 13, ore 19): Fourneau; Frosinone-Spezia: Minelli; Novara-Ternana: Rapuano; Palermo-Cremonese: La Penna: Parma-Cittadella (venerdì 13, ore 21): Aureliano; Perugia-Venezia: Martinelli; Pescara-Bari: Pinzani; Salernitana-Cesena: ...