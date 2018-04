Giorgia ricorda Alex Baroni | «Di quell’onda che arriva e non torna mai»

Giorgia ricorda Alex Baroni nell’anniversario della morte : “Di quell’onda che arriva e non torna mai..”. A 16 anni dalla sua scomparsa, Giorgia sui social ricorda Alex Baroni con un verso di Onde, uno dei brani più famosi dell’artista morto il 13 aprile 2002 a 35 anni dopo un mese di coma in seguito a un incidente in moto. A corredo della foto – alcune onde interrotte su fondo bianco – l’hashtag #AlexBaroni e la sua data di morte. #AlexBaroni (13 aprile ...

Roma - i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello - Giorgia - Alex Britti - Pino Daniele e James Taylor : Il 30 marzo del 1984, cioè trentaquattro anni fa, apriva timidamente le porte in un vicolo di Trastevere il Big Mama , dando il via a un'avventura che negli anni avrebbe portato un mare di musica e ...

