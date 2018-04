Giorgetti e il governo del presidente Le carte sul tavolo di Mattarella

Consultazioni : Di Maio “no Berlusconi” - Salvini “noi al Governo”/ Lega con M5s? Giorgetti “Silvio inopportuno” : Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Governo - Giorgetti - Lega - : 'Mattarella vuole una soluzione rapida' : "Anche il presidente Mattarella ci ha fatto capire che vuole una soluzione rapida". Lo ha detto a Porta a Porta il vicesegretario e capogruppo alla Camera della Lega, Giancarlo Giorgetti, al termine ...

Accordo Lega-M5s - Salvini vicino a Di Maio/ Governo e posti - il caso Giorgetti fa infuriare Berlusconi : Pre-Accordo Lega-M5s, Salvini vicino a Di Maio? Governo e posti chiave, il caso Giorgetti fa infuriare Berlusconi che teme il tradimento del Carroccio. Scenari futuri(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Governo - ipotesi Giorgetti premier Ma si avvicinano le elezioni : L'ipotesi Giancarlo Giorgetti premier di un Governo di Centrodestra a trazione leghista che trovi in Parlamento i voti mancanti per ottenere la maggioranza (anche se Salvini ha affermato di non voler giocare alla ciaccia al tesoro e di non cercare parlamentari) prende quota dopo il vertice domenicale ad Arcore Segui su affaritaliani.it

Governo - Giorgetti : 'Giusto ragionare su possibile premier 'terzo'' : 'Berlusconi può decidere di fare un discorso orgoglioso, come quello che ha fatto al Quirinale', ma ' non ha sbocchi politici ', prosegue Giorgetti a '1/2h in più'. 'In politica penso sia sempre sbagliato dire 'mai mai mai' e 'no no no'. Ricordo che in passato c'è chi diceva che con alcune persone non voleva prendere mai più neanche un caffè e poi si è ritrovato al ...

Governo - il centrodestra riunito ad Arcore. Giorgetti : «Premier terzo? Giusto ragionarci» : Il centrodestra si riunisce. I leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono ad Arcore per il vertice del centrodestra nella residenza privata di Silvio Berlusconi. Salvini ...

Giorgetti : Lega non parteciperà a governo istituzionale : Roma, 8 apr. , askanews, 'E' difficile immaginare un governo con personaggi non votati da nessuno, i governi tecnici sono stati bocciati dagli italiani, quindi la Lega non ci sarà'. Così Giancarlo ...

Governo - Fraccaro condivide Giorgetti : “Se posizioni resteranno inconciliabili giusto tornare al voto” : “Domani (giovedì 5 aprile, ndr) ci sarà un importante incontro con Mattarella, ora è importante che la politica si sposti in quella sede”. Riccardo Fraccaro, deputato, Questore anziano della Camera dei Deputati e indicato come Ministro per i rapporti con il Parlamento del M5S, uscendo in tarda serata da Montecitorio non vuole sbilanciarsi sulle ultime dichiarazioni provenienti dalla lega. Ma incalzato dai cronisti, commenta le ...

Governo - Giorgetti : Di Maio propone tradimento all'italiana : Roma, 4 apr. , askanews, 'Di Maio ci propone un programma alla tedesca ma con un tradimento all'italiana, proponendo al Pd di lasciare Renzi e al centrodestra di lasciare Berlusconi. Un tradimento ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

Governo : Giorgetti - se Di Maio vuole premiership la chieda a Pd : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Se non si chiude un accordo con il centrodestra “i 5 Stelle hanno la possibilità di chiederlo al Pd. Magari il Pd riconosce la premiership a Di Maio. Anche se mi sembra molto, molto improbabile” che i renziani possano accettarlo, “ma mai dire mai”. Lo ha detto a Matrix su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti. L'articolo Governo: Giorgetti, se Di Maio vuole ...

Governo : Giorgetti - M5S? In politica occorre saper mediare : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Salvini ha detto una cosa ovvia: in politica le posizioni irrinunciabili alla fine sono solo slogan che poi vengono sbugiardati dai fatti. In politica bisogna avere principi e idee chiare ma anche la necessaria capacità di mediare e arrivare a soluzioni”. Lo ha detto a Matrix 105 su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, a proposito delle parole rivolte a Matteo Salvini ...

Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Ed è Salvini (di fatto) a lanciarlo Governo - che cosa accade nella Lega : Primo punto. Domenica 25 marzo Matteo Salvini scrive sui social: il premier dovrà essere di Centrodestra. Secondo punto. Lunedì 26 marzo il segretario della Lega afferma: sono pronto a fare il presidente del Consiglio ma non dirò mai 'io o la morte'... Segui su affaritaliani.it

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Noi al governo coi 5 Stelle solo per tornare al voto' : Lui è l'uomo che da giorni ormai sta trattando con le altre forse politiche per conto di Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti , vicesegretario della Lega , si sta confrontando sul tema dell' elezione ...