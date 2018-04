Giochi del Commonwealth 2018 | tutti i risultati di venerdì 13 aprile Dominio per Caster

Due espulsi dai Giochi del Commonwealth : Due atleti indiani sono stati espulsi dai Giochi del Commonwealth e costretti a lasciare l'Australia 'sul primo volo disponibile' dopo la scoperta di alcuni aghi all'interno del loro alloggio al ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di giovedì 12 aprile. Shaunae Miller piazza il colpo : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi giovedì aprile. ATLETICA: Salto con l’asta (maschile) – L’australiano Kurtis Marshall riesce nel colpaccio e con 5.70 batte il favorito canadese Shwnacy Barber (5.65) e l’inglese Luke Cutts (5.45). 400 metri ostacoli (femminile) – Tutto facile per la giamaicana Janieve Russell (54.33) che precede la scozzese Eilidh Doyle (54.80) e la ...

Nessuno Giochi al ribasso sulle assunzioni dei docenti delle Gae e delle GM 2016 : comunicato CNT : Le assunzioni di docenti precari per il prossimo mese di settembre saranno meno di quelle previste. L’associazione CNT, dopo aver appreso di questa notizia dai principali organi di stampa e dalle organizzazioni sindacali, ha diramato il seguente comunicato stampa. comunicato ASSOCIAZIONE CNT Nelle scorse settimane è stata diffusa dai sindacati e dal Fatto Quotidiano la […] L'articolo Nessuno giochi al ribasso sulle assunzioni dei ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di mercoledì 11 aprile. Manyonga e Mitchell in luce nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi mercoledì 11 aprile. ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Eccellente prestazione per l’icona Amantle Montsho che regala l’oro al Botswana con un buon 50.15, alle sue spalle le giamaicane Anastasia Le-Roy (50.57) e Stephanie McPherson (50.93). Salto in lungo (maschile) – Eccellente balzo del super favorito Luvo Manyonga. Il sudafricano ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di martedì 10 aprile. Australia dominante nel nuoto - colpacci Semenya e Makwala nell’atletica : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi martedì 10 aprile. ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Annunciata doppietta giamaicana con Kimberly Williams (14.64) e Shanieka Ricketts (14.52), terza Thea Lafond da Dominica (13.92). 110 metri ostacoli – La Giamaica detta legge con Ronald Levy (13.19) e Hansle Parchment (13.22) che precedono l’Australiano Nicholas Hough ...

«Avevo una valigia di Giochi erotici». Puntata bollente de La Prova del Cuoco : cosa succede in studio : Puntata bollente per La Prova del Cuoco : la concorrente Elena della squadra del pomodoro parla del suo precedente lavoro e la conversazione diventa a luci rosse. La signora in questione, infatti, in ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di lunedì 9 aprile. Padroni di casa dominanti nel nuoto : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, lunedì 9 aprile tutte le gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. Ginnastica artistica Volteggio maschile: vince con il punteggio finale di 14.799 il padrone di casa Christopher Remkes. Battuti gli inglesi Courtney Tulloch e Dominick Cunningham. Parallele maschile: altra vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14.533. La spunta a pari merito con ...

Salvini - Berlusconi e Meloni : spetta a noi la formazione del governo - no a Giochi di palazzo : Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono: "un presidente del consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l'unità della coalizione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell'immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie". Di Maio a pranzo con Casaleggio e Grillo ad Ivrea

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black, dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’Australiana Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : quando si svolgono? Le date e il calendario. Appuntamento a Tarragona. Italia per il record : La calda estate sportiva, infarcita tra le tante cose dai Mondiali di calcio e dai nuovi European Championships, sarà arricchita anche dai Giochi del Mediterraneo. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum si disputerà a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio: sarà la città catalana ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati, un evento che regala sempre grandi emozioni e ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di venerdì 6 aprile. L’Australia incanta tra nuoto e ciclismo - vince Chad Le Clos : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, venerdì 6 aprile con la seconda giornata di gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. GINNASTICA ARTISTICA: Gara a squadre (femminile) – Il Canada ha trionfato con quattro decimi di vantaggio sull’Inghilterra. Ellie Black, Shallon Olsen, Isabela Onyshko, Brittany Rogers e Jade Chrobok totalizzano 163.075 e riescono così a battere le quotate rivali ...

Spider-Man - tutti i videoGiochi dell’Uomo Ragno dal 1978 a oggi : In occasione dell’annuncio della data ufficiale per il nuovo gioco di Spider-Man realizzato da Insomniac Games, che arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre, proviamo a ripercorrere in questa retrospettiva la storia videoludica di uno dei più amati supereroi. Il rapporto che ha legato, tra alti e bassi, l’arrampicamuri al mondo dei videogiochi parte dal lontano 1978 quando si ritrova a essere protagonista della ...

Giochi del Commonwealth 2018 : le australiane firmano il nuovo primato del mondo nella 4×100 sl a Gold Coast : Una chiusura con il botto nella prima giornata di gare nell’Optus Aquatic Centre di Gold Coast (Australia), riservata al nuoto in piscina, nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth. La 4×100 stile libero donne australiana si è esaltata nella vasca di casa, firmando il nuovo primato del mondo e, ovviamente, conquistando il successo in finale. 3’30″05 il crono per le “aussie” (migliorando il ...

Bellaria - torna l'isola dei curiosi : mercatino - Giochi per bimbi e in mostra i mezzi delle forze dell'ordine : ... in piazzetta Le Vele a partire dalle ore 15.00 l'isola dei Platani si trasformerà ne 'l'isola Vintage': dj set, stage di ballo gratuiti, animazione e spettacoli a cura di Happy Rock Company. Non ...