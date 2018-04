Giletti | «Sto con Buffon | è la rabbia dell' onesto»

Massimo Giletti si schiera con Gigi BUffon : 'In questo mondo finto e pieno di ipocriti sto con lui' : In un mondo finto dove regna molta ipocrisia , starò sempre dalla sua parte, dalla parte di chi affronta sempre guardando in faccia il proprio avversario senza paura, sapendo che spesso la nostra ...

“Una tragedia”. Giletti - il gesto per Cristina Parodi. Sempre senza peli sulla lingua - le sue parole non saranno piaciute a tutti. Anzi - aspettiamoci un polverone : “Io alla Rai ho dato molto di più economicamente di quello che ho preso, io a differenza di altri colleghi ho Sempre dichiarato pubblicamente quanto prendevo […] per le mie battaglie sono stato mandato fuori dal sistema della Rai. Rispondi dei tuoi soldi, (Hai la bava alla bocca Massimo) perché i tuoi sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Venivo pagato dall’azienda pubblica, ma ...

Massimo Giletti e il ritorno in Rai dopo l'addio : 'A La7 sto bene ma...' : Non è stato indolore per Massimo Giletti l' addio in Rai dopo la chiusura de L'Arena. Il giornalista in una intervista a Leggo.it spiega di essere 'più che soddisfatto' del suo programma su La7, Non è ...

Vitalizi - Bocchino : “Giletti - mostra i tuoi stipendi in Rai”. E il conduttore si infuria : “Questo discorso fallo a Romeo e ai tuoi amici” : Il duro scontro tra Massimo Giletti e l’ex deputato Italo Bocchino, in collegamento telefonico con lo studio di Non è L’Arena (La7). Si parla di Vitalizi, Bocchino però si lancia in un paragone azzardato tra i soldi percepiti da parlamentare e i compensi del conduttore: “Io vorrei mostrarvi tutte le buste paga e parlare del rapporto tra parlamentare e contribuenti – dice Bocchino -. E vorrei che anche tu venissi ...