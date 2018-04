Giada | quando i risultati ad ogni costo fanno dimenticare l’individuo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 aprile 2018) di Roberto Ibba * “Laurea”. Come una semplice parola, così ricca di significati, possa essere motivo di grande soddisfazione, o piuttosto di vergogna e disperazione, ce lo dice la storia di, 25 anni. Si è suicidata in un pomeriggio di aprile lanciandosi già dal tetto dell’edificio della Facoltà nella quale avrebbe dovuto discutere la tesi e dove peraltro si erano dati appuntamento amici e parenti per celebrare l’agognato traguardo. Il suo è stato un atto pubblico, non privato, volutamente plateale. Non credo, infatti, che psicologicamente possa definirsi un caso, che il suicidio sia avvenuto in quel luogo, in quel preciso momento. Che il gesto abbia valore di messaggio, è più che una semplice ipotesi: ma quale messaggio? rivolto a chi? Mi ha particolarmente colpito il fatto che abbia telefonato al fidanzato, in punto di morte, prima di lanciarsi giù dal tetto. Secondo “Leggo”, ...