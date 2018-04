Germania | prende a coltellate i passanti | Diversi feriti

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la favola della Germania si spegne sul più bello. L’OAR vince all’overtime e si prende la medaglia d’oro : Il Miracolo sul ghiaccio alla fine non c’è stato. A vincere la finale per l’oro olimpico a PyeongChang 2018 è stata la squadra russa dell’OAR. La Germania ha accarezzato il trionfo, il lieto fine della sua favola, ma a 55″ dalla gloria il sogno si è infranto sul pareggio di Nikita Gusev, che ha mandato la partita al supplementare, vinto poi dalla squadra senza dubbio più forte, quella che ha saputo interpretare al meglio ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 0-1 - i tedeschi continuano a sorprendere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 riprende dalla Germania : Riparte dalla Germania il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8, interrotto pochi giorni dopo l'avvio a causa di problemi che causavano riavvi casuali dello smartphone. Il nuovo aggiornamento sembra aver risolto tutti i problemi e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nei prossimi giorni. L'articolo Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 riprende dalla Germania è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.