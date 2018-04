Germania | esercito accusato di neonazismo e xenofobia

Germania - cori per Hitler e svastiche in caserma Scandalo travolge l’esercito : «Adesso ci facciamo vaccinare contro la febbre gialla e poi andiamo in Mali e spariamo ai negri fino a fargli saltare le teste». La conversazione telefonica fra due soldati della Bundeswehr è stata intercettata dagli agenti del Mad - i servizi segreti dell’esercito tedesco - pochi giorni prima della partenza delle reclute alla volta dell’Africa dov...