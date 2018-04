GE | donna trovata morta a Plan-les-Ouates | figlio fermato

Torino - donna trovata morta in strada con un laccio al collo : La vittima sarebbe una donna dell’Est, di mezza età e senza una fissa dimora. Le cause del decesso non sono ancora chiare, ma l’ipotesi del suicidio resta al momento la più probabile.Continua a leggere

Novarese : donna trovata morta in casa : Da qualche giorno non si avevano più notizie. Così, su segnalazione dei vicini di casa, i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento. Purtroppo hanno fatto una tragica scoperta: la donna, ...

Genova - donna trovata morta in casa in via Fillak/ Ultime notizie : omicidio - marito irrintracciabile : Genova, donna trovata morta in casa in via Fillak: inqirenti confermano pista omicidio, nessuna traccia del marito dopo una presunta lite con la vittima.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:17:00 GMT)

Milano : donna trovata morta con coltello nel petto - ipotesi suicidio : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - Una donna di 53 anni è stata ritrovata morta nella propria abitazione di Sesto San Giovanni dalla Polizia. Aveva un coltello nel petto ed era in sdraiata sul letto. La morte sarebbe avvenuta almeno dieci giorni fa, a giudicare, secondo le prime ipotesi investigative, dal

Spoleto - donna di 87 anni trovata morta in casa : Spoleto Una donna di 87 anni è stata trovata morta in casa, nella sua abitazione di Bazzano. I vigili del fuoco, sollecitati dal figlio che non riusciva a mettersi in contatto con lei, hanno trovato ...