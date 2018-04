Gazzetta it supera se stessa | quasi 4 milioni di utenti unici

Maltempo Roma novembre 2016 : in Gazzetta l’ordinanza per il superamento delle criticità : A seguito della forte ondata di Maltempo del 6 novembre 2016, che ha interessato i Comuni di Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Morlupo, Roma e Sacrofano, è stata emessa un’ordinanza firmata dalla Protezione civile: la Regione Lazio subentrerà nelle operazioni di superamento delle criticità. L'articolo Maltempo Roma novembre 2016: in Gazzetta l’ordinanza per il superamento ...