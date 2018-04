Gartner | il mercato PC in calo nel primo trimestre del 2018

surface-phone

: RT @HDblog: Mercato PC Q1 2018: trimestre piatto per Gartner e IDC. Bene HP e Dell - HDblog : RT @HDblog: Mercato PC Q1 2018: trimestre piatto per Gartner e IDC. Bene HP e Dell - DiegoDDeZan : - InsideMarketing : Il mercato del #cloud dovrebbe crescere del 21.4% entro il 2018. | Via @Gartner_inc -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Le ultime statistiche pubblicate datestimoniano come ilPC abbia una leggera crisi nonostante gli sforzi di Microsoft che cerca di limitare i danni attraverso l’innovazione software con Windows 10 e hardware con l’intera famiglia Surface. Guardando il grafico riportato qui sotto con tutti i vari dati raccolti da, è possibile notare come neldelle vendite dei PC Windows (che comprendono notebook, convertibili, 2-in-1 e desktop) siano calate dell’1,4% se messe a confronto con quelle registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le unità vendute (espresse in migliaia) sono passate infatti da 62,569 a 61,686 e la situazione sembra ancora più critica in tutti i paesi asiatici dove si è registrato un -5,7% su base annua. Osservando la situazione dei vari OEM, Asus e Acer hanno subito le perdite più consistenti, al ...