Garrison Vs Sephora | Amici 17 Un posto sprecato nella scuola e preferisce

Amici 2018 : Sephora in lacrime sbotta contro Simona Ventura e Garrison : Simona Ventura e Garrison criticati da Sephora ad Amici 17 Gli strascichi della prima puntata di Amici 2018 si fanno ancora sentire, e durante il daytime di oggi Sephora ha risposto alle critiche che Simona Ventura e Garrison le avevano avanzato durante il Serale. La ballerina una volta arrivata in Casetta insieme alla Squadra Blu è scoppiata subito in lacrime, ricordando quanto detto dalla bionda conduttrice e soprattutto dal coreografo ...

Garrison contro Sephora - un posto sprecato al serale; lei risponde in lacrime (video) : Garrison contro Sephora ad Amici di Maria De Filippi: il docente di ballo non era d'accordo con l'ammissione della ballerina alla fase serale del programma ed utilizza parole forti nei suoi confronti. Non si tratta del primo scontro tra Garrison e Sephora. Nelle scorse settimane l'ha definita una sorta di "lucertola" in quanto reputata tecnicamente adeguata alla coreografia ma poco espressiva. Garrison al serale supporta la ballerina ...

Amici 2018 - daytime 4 aprile. Garrison attacca Sephora : «E’ uno spreco. Che senso ha avere una come lei?». I Bianchi scoprono le esibizioni di sabato : Sephora - Amici 2018 Ad Amici 2018 tocca agli allievi della Squadra Blu ascoltare cosa pensano di loro i professori. E’ l’occasione per Garrison di ribadire, questa volta con dure parole, il suo pensiero nei confronti di Sephora, che non la prende affatto bene. I Bianchi, invece, scoprono le esibizioni da preparare per la prima puntata di sabato del Serale. Amici 2018, daytime 4 aprile | Squadra Bianca: le esibizioni della prima ...