Futuro nero per la scuola | nel 2028 perso un milione di alunni e 55mila prof in meno

Panchina Milan - Futuro deciso : Gattuso confermato alla guida del club rossonero : Panchina Milan – L’arrivo in Panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato le carte in tavola in casa Milan, la squadra era in difficoltà con Vincenzo Montella, poi il ribaltone in Panchina ha portato gli effetti sperati anche se non nell’immediato. Il Milan adesso viaggia in classifica come ormai non succedeva da diverso tempo, l’obiettivo è quello di tentare la qualificazione in Champions League, obiettivo che ...