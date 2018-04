Furto ed estorsione agi arresti 38enne di Sulmona

abruzzo24ore.tv

: @fab_tavolazzi @1N0MONACI @Simona050777 Botta spaccio droga S.Costa rapina estorsione La Gaipa estorsione A Maler… - silvanoge55 : @fab_tavolazzi @1N0MONACI @Simona050777 Botta spaccio droga S.Costa rapina estorsione La Gaipa estorsione A Maler… - pandemione : RT @OraniAntonina: @LetiziaTortello @LaStampa Lacerenza Carmine vuole fare il boss di via Ardissone ma lui Sibilio e mio marito Saverio Ron… - cotechino3 : RT @OraniAntonina: @LetiziaTortello @LaStampa Lacerenza Carmine vuole fare il boss di via Ardissone ma lui Sibilio e mio marito Saverio Ron… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) L'Aquila - Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato di P.S. diha tratto in arresto unsulmonese, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso a suo carico dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, Dott. Giuseppe BELLELLI. La misura è scaturita a seguito della condanna definitiva sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, poiché l’arrestato è stato giudicato, nei vari gradi del processo, per il reatocontinuata, delitto commesso in danno di una sua pro zia, co-titolare di un notissimo ristorante sulmonese. La condanna è arrivata a seguito di mirata ed articolata attività d’indagine espletata dal personale del Settore Anticrimine del Commissariato, che ha permesso di acquisire elementi di responsabilità in ordine al reato contestato all’uomo, il quale, nel periodo compreso tra lanno 2003 e ...