Furgone con esplosivo fermato al Monte Bianco

Traforo Monte Bianco - fermato Furgone con due chili di tritolo a bordo : Il veicolo proveniva dalla Francia. Da ieri erano stati intensificati i controlli all'ingresso del tunnel, in entrata e in uscita dall'Italia

Torino. In un Furgone con droga e mannaia. Denunciato : Torino. In un furgone con droga e mannaia. Denunciato – Circolava alla guida di un furgone con una grossa mannaia riposta all’interno dell”abitacolo, ma lo hanno fermato i Finanzieri del Gruppo Torino nel corso della consueta attività di prevenzione coordinata dalla Sala Operativa del Comando Provinciale. E’ accaduto ieri mattina nel capoluogo piemontese, quando un equipaggio dei ”Baschi Verdi” ha fermato il ...

Scooter contro Furgone : un ferito : Incidente poco dopo le 6 a Trieste : uno Scooter e un furgone , per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate in via Crispi all'angolo con via Gatteri . ferito in modo grave il ...