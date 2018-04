Frizzi | Zazzaroni rivela | ' Milly Carlucci piangeva dietro le quinte di Ballando'

Blastingnews

(Di venerdì 13 aprile 2018) Fabriziorimarrà sempre uno dei conduttori più amati del panorama italiano. Il conduttore è scomparso improvvisamente il 26 marzo dopo un’emorragia cerebrale. Fabrizioda mesi combatteva contro un brutto male e sperava di riuscire, prima o poi, a superare questo periodo difficile. Il primo segnale gli era arrivato il 23 ottobre 2017 quando un’ischemia l’aveva colpito all’improvviso mentre stava registrando una puntata de L’Eredità. Dopo quel malore, era stato costretto a rimanere fermo per un po’. Già nel mese di dicembre però il conduttore aveva voluto tornare in tv per riprendere le redini del suo programma. Fabrizio, il dolore degli amici della tv La morte di Fabrizioha lasciato un vuoto incolmabile. Il pubblico ha dimostrato di essere particolarmente affezionato al conduttore. Sia alla camera ardente, sia ai suoi funerali, c’era una folla di persone ...